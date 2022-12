Virtus Bologna: dopo il tracollo contro il Partizan, la Segafredo perde 83-74 al Pionir contro la Stella Rossa nel Round 11 di Eurolega e incappa nelle terza sconfitta consecutiva, la settima in stagione. La squadra di Sergio Scariolo, reduce dai ko in volata contro Panathinaikos , paga le pesanti Ojeleye (influenzato) e Shengelia (infortunato), e crolla nella ripresa dopo un buon primo tempo. Non bastano i 15 punti con 9 rimbalzi di Mam Jaiteh, gli 11 a testa di Mannion e Mickey, e i 10 di Weems in un match dove pesano le 16 palle perse e un Lundberg da appena 2 punti con 1 su 5 al tiro. Belgrado resta tabù per la: dopo il tracollo contro il, laperdeal Pionir contro lanel Round 11 die incappa nelle terza sconfitta consecutiva, la settima in stagione. La squadra di, reduce dai ko in volata contro e Anadolu Efes della scorsa settimana , paga le pesanti assenze di Teodosic (squalificato) (influenzato) e(infortunato), e crolla nella ripresa dopo un buon primo tempo. Non bastano i 15 punti con 9 rimbalzi di, gli 11 a testa di, e i 10 diin un match dove pesano le 16 palle perse e unda appena 2 punti con 1 su 5 al tiro.

Ben diverso il morale della Stella Rossa che, reduce dalla vittoria di lunedì nel derby col Partizan, centra la quarta vittoria di fila dall'arrivo in panchina di Dusko Ivanovic e rilancia le proprie ambizioni in chiave playoff (5-6 di record). I serbi vivono una gran serata al tiro, 68% da due e 10 su 23 da tre, e si godono i 20 punti di un chirurgico Dobric, i 16 con 4 triple di Vildoza e i 12 ciascuno di Mitrovic e dell'ex milanese Bentil, senza dimenticare i 2 punti con 8 rimbalzi, 5 assist e 0 perse del grande ex Stefan Markovic, campione d'Italia 2021 con la Virtus.

Segafredo avrà un'altra trasferta molto complicata al Pireo contro l'Olympiacos, venerdì 9 dicembre alle ore 20; prima avrà un'altra gara non banale in campionato, Varese, terza in classifica in Serie A. Nel prossimo turno, Round 12, laavrà un'altra trasferta molto complicata al Pireo contro l', venerdì 9 dicembre alle ore 20; prima avrà un'altra gara non banale in campionato, domenica alle ore 19 a Masnago contro la lanciatissima

La cronaca

La Virtus inizia bene, con grinta e spirito, si porta sull'11-4, Mickey risponde a Vildoza e poi la Segafredo tocca il +10 sul 23-13 con 5 liberi di Belinelli e Weems. Nel secondo quarto è di nuovo +10 sul 27-17, Scariolo per far fronte alle assenze manda in campo pure Mannion, oltre al capitano, e schiera la difesa a zona per gestire le energie. La Stella Rossa però entra in gara, Vildoza firma il -1 con la quarta bomba, poi sono Dobric e Bentil a fare +3 sul 40-37, che diventa 42-41 all'intervallo.

Nella ripresa l'inerzia resta ai serbi e la Virtus va in difficoltà. La squadra di Ivanovic, spinta dal bollente pubblico di casa, ha il doppio dell'energia e va a +6 coi canestri di Lazic e Bentil. La Segafredo non ci sta e reagisce con Pajola che segna e poi propizia la tripla del -3 di Hackett con rubata e assist, però la Stella Rossa resta in controllo della partita e chiude il quarto con un parziale di 9-0 firmato da Mitrovic e da 7 punti di un indiavolato Dobric.

Sotto di 12 punti al 30', Bologna ha un ultimo sussulto con una giocata da tre punti di Cordinier per il -9, però la sfida resta a senso unico, Martin fa +13 e poi è ancora Dobric a spaccare definitivamente la partita con altri 5 punti filati per il +16 sul 76-60. Il finale è 83-74, uno scarto contenuto per gli 8 punti in un amen di Mannion.

Il tabellino

Stella Rossa Belgrado - Segafredo Virtus Bologna 83-74

Stella Rossa : Holland 5, Vildoza 16, Mitrovic 12, Lazic 3, Martin 4, Dobric 20, Nedovic 5, markovic 2, Kuzmic, Petrusev 4, Topic ne, Bentil 12. All. Ivanovic.

: Holland 5, Vildoza 16, Mitrovic 12, Lazic 3, Martin 4, Dobric 20, Nedovic 5, markovic 2, Kuzmic, Petrusev 4, Topic ne, Bentil 12. All. Ivanovic. Virtus Bologna: Cordinier 10, Mannion 11, Belinelli 4, Pajola 7, Bako 1, Jaiteh 15, Lundberg 2, Hackett 6, Mickey 11, Camara ne, Weems 10. All. Scariolo.

