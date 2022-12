Il Pireo resta tabù per lache perde la nona gara disputata sul campo dell'. Questa volta va male, anzi malissimo per lache nel Round 12 diviene letteralmente asfaltatadalla squadra di, una notte da incubo per la formazione bianconera che poco più di due settimane fa aveva perso in overtime sempre ad Atene ma col Panathinaikos e in overtime , gettando al vento una gara vinta. Questa volta invece lain partita non c'è mai, parte in svantaggio 11-0, va all'intervallo sotto 61-35 (-26) e nella ripresa tocca addirittura l'abisso del -47 per la(record di 4-8 adesso). Ad aggravare la serata ci sono glidi, uscito per un problema muscolare al polpaccio, e di, toccato duro alla spalla, entrambi usciti praticamente subito dal confronto.