Eurolega molto faticoso, ma Sergio Scariolo guarda al bicchiere mezzo pieno dopo il ko al PalaDozza della sua Faccio i complimenti all’Efes per la vittoria perché ha giocato in modo duro, si vedeva che erano venuti qui per vincere. Ci rispettano molto e hanno fatto una partita tosta. Noi abbiamo giocato bene ma abbiamo fatto ancora qualche errore di ingenuità, però non posso dire più di questo quando la squadra aveva quella voglia sull’ultimo tiro e di arrivare fino in fondo per giocarcela", ha detto in conferenza stampa. Resta l'amarezza per due sconfitte in volata in un doppio turno dimolto faticoso, maguarda al bicchiere mezzo pieno dopo il ko al PalaDozza della sua Segafredo Virtus Bologna per 85-80 contro i campioni in carica dell'Anadolu Efes . "", ha detto in conferenza stampa.

Inevitabile sottolineare qualche errore pesante nel finale di gara: "Esorto tutti alla concentrazione in particolare sui dettagli come ad esempio sulla scelta degli ultimi tre tiri che non avrebbero dovuto essere questi, ma ci lavoreremo. Ci serve più esperienza e probabilmente anche precisione nella scelta di alcuni tiri che i nostri avversari più esperti, hanno segnato. Credo che da una partita come questa, al di là della frustrazione, si esca a testa alta". Coach Scariolo si dice orgoglioso della prestazione: "Di stasera porto a casa l’orgoglio di aver combattuto contro i campioni in carica, facendo una partita dove non abbiamo mai mollato, obbligandoli a impegnarsi a fondo con i loro migliori giocatori. Se da una parte c’è l’orgoglio della prestazione dall’altra c’è la mancanza di un po’ di esperienza in più in alcuni frangenti. Dobbiamo ancora migliorare per abbassare la soglia di queste piccole imprecisioni, ma oggi posso solo che fare un grande applauso alla squadra per l’impegno e la forza che ci hanno messo".

E sul discorso dell'esperienza aggiunge: "La maggior parte dei giocatori a inizio stagione ha un tot di esperienza in Eurolega e a marzo mi auguro che questo borsino sia cresciuto: è importante lavorare anche sulla conoscenza dei compagni e del loro modo di giocare. Penso ci siano margini per crescere ancora difensivamente come squadra e nel prendere le scelte migliori quando serve, specialmente nel momento in cui il cronometro mette pressione". Una battuta su Teodosic e l'espulsione: "Teodosic? Non era facile fischiare questa partita, ma adesso la rivedremo e poi valuteremo. Noi siamo rookie di questa competizione e quindi a volte devi mangiare un po’ di polvere ma non devi farti innervosire".

La chiosa è sul percorso finora: "In generale il nostro obiettivo era di stare nel gruppo in Eurolega e per ora ci siamo, però dovremo provare fino alla fine di fare il meglio e sono convinto che ci siano ampi margini per disputare l’Eurolega anche l’anno prossimo".

