la Segafredo Virtus Bologna, Sergio Scariolo che commenta così la prova dei suoi: "Siamo contenti di essere tornati alla vittoria, dopo una partita che come tutte le partite in Eurolega è molto dura. Era davvero difficile fronteggiare questo avversario, atletico e dinamico ma ci siamo mossi bene in difesa". Non è stata una settimana facile per con l'incubo del Pireo e il -46 con l'Olympiacos , e il ko di domenica con Scafati che ha levato l'imbattibilità in campionato. Il successo per 85-76 contro l'Alba Berlino chiude una striscia di quattro sconfitte in Eurolega e rilancia le ambizioni in chiave playoff della squadra diche commenta così la prova dei suoi: "".

Siamo contenti per questa vittoria perché siamo in un momento davvero difficile

Il coach della Virtus poi analizza nei dettagli la gara: "Per tre quarti li abbiamo tenuti a punteggio basso, abbiamo controllato le palle perse nel primo tempo, nel secondo forse qualche persa di troppo. Ma siamo contenti per questa vittoria perché siamo in un momento davvero difficile. Dobbiamo ringraziare Pajo e Isaia (Pajola e Cordinier, ndr) per il sacrificio che hanno fatto e fare i complimenti ai due lunghi Jaiteh e Bako che hanno fatto un’ottima prova e dobbiamo sempre tenere presente il rapporto tra la qualità e il costo. Devono continuare così, ho già detto ad entrambi che devono continuare così".

Spero che la vittoria di oggi possa servire a far crescere la fiducia e a far alleggerire un po’ il peso di qualche sconfitta che in Eurolega è inevitabile

Infine Scariolo ha sottolineato la prestazione in difesa e la crescita graduale di alcuni "rookie" a livello di Eurolega: "I giocatori stanno facendo uno sforza e spero che la vittoria di oggi possa servire a far crescere la fiducia e a far alleggerire un po’ il peso di qualche sconfitta che in Eurolega è inevitabile per il livello della competizione. Come diciamo spesso abbiamo molti giocatori che stanno giocando l’Eurolega per la prima volta, altri hanno per la prima volta un ruolo importante in campo".

