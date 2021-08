Domani, venerdì 20 agosto, a Freising, in Germania, si svolgerà il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei di basket femminile, che si terranno nel 2023 in Slovenia ed Israele. Al via 38 squadre divise in dieci gironi, di cui otto da quattro e due da tre formazioni.

Saranno in gara anche Slovenia ed Israele, comunque qualificate di diritto. Sono dunque quattordici i posti in palio per la fase finale degli Europei: passeranno il turno le prime di ciascun girone e le quattro migliori seconde, e se Slovenia o Israele dovessero essere tra queste, passerà il turno anche la quinta miglior seconda (ed eventualmente la sesta miglior seconda se entrambe fossero tra le 14 qualificate).

Così all’ANSA il CT dell’Italia Lino Lardo: “Aspettiamo con curiosità ed interesse il sorteggio del nostro girone delle qualificazioni, dobbiamo levarci dalla mente l’ultima partita degli Europei 2021, ma al tempo stesso vogliamo riprendere il lavoro intrapreso un anno fa e che ci ha dato soddisfazioni e buoni risultati“.

LE DATE DELLE QUALIFICAZIONI AGLI EUROPEI 2023

7-15 novembre 2021

20-29 novembre 2022

5-13 febbraio 2023

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL'ITALIA (IN SECONDA FASCIA)

Fascia 3: Montenegro, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lettonia.

Fascia 6: Paesi Bassi, Israele, Portogallo, Lussemburgo, Danimarca.

Fascia 7: Svizzera, Irlanda, Austria, Estonia.

