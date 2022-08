Giannis Antetokounmpo demolisce la Spagna in amichevole e manda un chiaro segnale alle altre pretendenti al titolo europeo: la Grecia quest’anno farà sul serio. Davanti ai 15mila spettatori di O.A.K.A., il giocatore dei Milwaukee Bucks sfoggia la miglior prestazione in carriera con la canotta della nazionale ellenica nell’86-70 contro la A poco più di 20 giorni dalla prima palla a due di Eurobasket 2022,demolisce lain amichevole e manda un chiaro segnale alle altre pretendenti al titolo europeo: laquest’anno farà sul serio. Davanti ai 15mila spettatori di O.A.K.A., il giocatore deisfoggia la miglior prestazione in carriera con la canotta della nazionale ellenicacontro la squadra allenata da Sergio Scariolo

31 punti e 10 rimbalzi in appena 20 minuti spesi sul parquet e con solo due errori al tiro (11/13). Una dichiarazione d’intenti lampante indirizzata soprattutto ai prossimi avversari all’Europeo. La Grecia, presente nel Gruppo C, esordirà il 2 settembre al Forum d’Assago di Milano contro la Croazia e il giorno successivo affronterà Doppia doppia daspesi sul parquet e con solo due errori al tiro (11/13). Una dichiarazione d’intenti lampante indirizzata soprattutto ai prossimi avversari all’Europeo. La Grecia, presente nel, esordirà il 2 settembre al Forum d’Assago di Milano contro lae il giorno successivo affronterà gli Azzurri di coach Gianmarco Pozzecco

Ecco perché se l’amichevole contro la Spagna doveva rappresentare un valido test in vista dell'inizio di Eurobasket, la Grecia trascinata da Antetokounmpo ha fornito dei validi argomenti per farla rientrare nel lotto delle possibili favorite almeno per il podio finale. E il principale motivo è proprio la presenza del giocatore dei Bucks, apparso difficilmente arginabile dalla difesa spagnola e decisivo nel momento chiave della sfida. Con la Spagna tornata a distanza ravvicinata a fine terzo quarto (63-57) dopo esser stata sotto anche di 19 punti, Antetokounmpo ha chiuso la contesa segnando 11 punti nella sola ultima frazione dei quali 8 in appena tre minuti. L’occasione per rivedere il campione NBA 2020-21 di nuovo in campo, e capire contemporaneamente se Scariolo avrà trovato dei correttivi difensivi per limitarlo, arriverà domani quando ci sarà il “rematch” dell’amichevole ma stavolta al WiZink Center di Madrid.

Grecia, una nazionale in cerca di rilancio

“Non siamo ancora da medaglia” aveva affermato lo stesso Antetokounmpo il 6 agosto scorso al termine del primo allenamento agli ordini del ct ellenico Dimitris Itoudis in vista dell’Europeo. Parole di circostanza? Volontà di restare a fari spenti? Forse, ma quello che si è visto in campo a distanza di appena 4 giorni sembra offrire pareri difformi. Eurobasket 2022 potrebbe essere l’occasione giusta per rivedere la Nazionale greca ad alti livelli e, perché no, pure sul podio. Antetokounmpo e soci andranno a caccia di una medaglia che manca dal lontano 2009, quando la squadra guidata in campo da Vasilis Spanoulis perse la semifinale contro la Spagna di Pau Gasol e si consolò poi con il bronzo vinto contro la Slovenia. Da allora, solo risultati opachi sia in ambito europeo che mondiale con il 5° posto a Eurobasket 2015 come picco massimo degli ultimi 13 anni di competizioni internazionali. Un po’ poco per una nazionale che da sempre è una culla del basket europeo ma che non partecipa ad un’edizione dei Giochi Olimpici da Pechino 2008. Adesso però, con un Antetokounmpo apparso già così in forma e, soprattutto, maggiormente consapevole del proprio ruolo di assoluto punto di riferimento rispetto al passato, sperare in una medaglia per i greci non è assolutamente fuori luogo.

