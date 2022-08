Basket

Danilo Gallinari in esclusiva, tra Europei, rapporto col Poz e futuro in NBA ai Boston Celtics

BASKET, EUROPEI 2022 - Danilo Gallinari in esclusiva per Eurosport.it, tra Europei, rapporto col Poz e la scelta di firmare in NBA coi Boston Celtics. "C'è pressione e vogliamo fare risultato agli Europei. Procida e Spagnolo non si mettano troppa pressione addosso. Vi spiego perché ho scelto i Celtics, oltre al fatto di essere cresciuto col loro mito prima di Michael Jordan e i Chicago Bulls".

00:05:46, 30 minuti fa