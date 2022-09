Sono iniziati con le prime sei sfide gli Europei di Basket 2022. Se la Nazionale di coach Pozzecco, inizierà la sua avventura domani sera contro l'Estonia , in questa giornata inaugurale si sono disputate sei sfide valide per il gruppo A e il gruppo B. Nel big match del gruppo B è la Slovenia ad imporsi sulla Lituania per 92-85 al termine di una partita molto combattuta e che Doncic e compagni hanno fatto loro nei minuti di finali. Equilibrio per 38 minuti praticamente, spezzato dalla tripla dall’angolo di Dragic. Da quel momento la partita è girata in maniera definitiva, con i lituani che hanno commesso tanti errori in attacco e con la Slovenia trascinata dalle giocate dei suoi senatori e di uno strepitoso Mike Tobey, che sfiora la doppia doppia con 24 punti ed 8 rimbalzi. Goran Dragic chiude con 19 punti, mentre Doncic ne mette 14 con 10 assist. Alla Lituania non bastano i 19 punti di Mindaugas Kuzminskas e i 18 di Marius Grigonis.

Ad

Buona la prima per la Spagna, che ha avuto vita facile all’esordio contro la Bulgaria. Un inizio di Europeo tranquillo per la squadra di Scariolo, che ha dominato, imponendosi con il punteggio di 114-87. Partita in ghiaccio già all’intervallo, chiuso dagli spagnoli avanti di ventidue punti, gestendo poi comodamente il vantaggio nel secondo tempo. Lorenzo Brown è il miglior marcatore con 17 punti, ma ottimo impatto anche di Willy Hernangomez (16 punti), mentre alla Bulgaria non è bastato un Aleksandar Vezenkov da 26 punti.

Europei Si parte! Italia-Estonia, un esordio da vincere fra mille tranelli 14 ORE FA

Tutto facile per la Spagna, mentre grande sofferenza per la Turchia, che dovrebbe essere la seconda forza del gruppo A. La squadra di Ataman rischia tantissimo contro Montenegro, riuscendo a vincere solo nel minuto finale per 72-68. Dopo un secondo quarto da 27-13 la Turchia sembrava essere in pieno controllo, ma ha subito la rimonta dei montenegrini, che sono arrivati a giocarsi la vittoria nel finale. Montenegro avanti di tre punti negli ultimi due minuti, ma da quel momento si apre un parziale di 7-0 firmato da Furkan Korkmaz, anche se Mihailovic ha avuto il pallone della vittoria. Shane Larkin chiude con 18 punti, gli stessi dall’altra parte di Bojan Dubljevic.

Il gruppo B si era aperto con lo sfida tra Bosnia ed Ungheria, che dovrebbero essere le cenerentole di questo girone. Uno scontro già quasi decisivo nella corsa agli ottavi di finale e a vincere è stata la Bosnia per 95-85, trascinati dai 19 punti di Jusuf Nurkic e Dzanan Musa. Dopo l’equilibrio del primo tempo, i bosniaci hanno allungato nel terzo quarto, toccando anche la doppia cifra di vantaggio. Szilard Benke ha guidato la rimonta magiara, con gli ungheresi arrivati ad un solo possesso di distanza. Negli ultimi cinque minuti nuovo allungo bosniaco con Roberson, uomo chiave nel finale per il successo della Bosnia.

In serata infine si sono disputate due attese partite. Parte con il botto il Belgio che all’esordio contro i padroni di casa della Georgia si impone di misura in un match che regala forti emozioni e un ottovolante nel punteggio. Parte forte il Belgio, che nel primo quarto sorprende la Georgia, soprattutto difensivamente, bloccando l’attacco avversario per quasi quattro minuti alla fine del periodo e allungando fino al 16-11. Non si sbloccano i georgiani a inizio secondo quarto e il Belgio allunga deciso, toccando anche il +12 con la tripla di Mwema dopo 4’. Provano a reagire i georgiani, che si riportano a -6, con il match che si riapre quasi allo scadere con la tripla di McFadden per il -4, ma il canestro di Vanwijn sulla sirena manda le squadre al riposo sul 38-32 per il Belgio. Ancora Vanwjin, ma questa volta da oltre l’arco, e poi un canestro di Obasohan riportano il Belgio in doppia cifra di vantaggio a inizio ripresa, con la Georgia che fatica tremendamente a trovare la via del canestro. Provano a reagire i georgiani, ma il Belgio tiene a bada gli avversari che non riescono mai a chiudere il gap nel terzo quarto che si conclude con il Belgio avanti 58-51. Una giocata da tre punti di Obasohan riporta subito i belgi in doppia cifra a inizio ultimo quarto, anche se un miniparziale di 4-0 per la Georgia obbliga a un timeout per non veder riaprire la partita proprio nel finale. Un tecnico a Jintcharadze ferma la rimonta georgiana, anche se ora il Belgio fatica tantissimo palla in mano. Così una tripla di Mamukelashvili vale il -4 a cinque minuti dalla fine e tutto riaperto a Tbilisi, dove i padroni di casa colpiscono ancora con il numero 5 e tornano per la prima volta dal primo quarto a un canestro di distanza. E la tripla di McFadden vale addirittura il sorpasso, con i belgi incapaci di reagire e che si ritrovano a -5, colpiti ancora dalla distanza, questa volta da Sanadze. Prova a dare la sveglia al Belgio Mwema da oltre l’arco e match che entra negli ultimi 120 secondi ancora apertissimo. E l’equilibrio non si spezza fino a 3” dalla fine, quando la tripla di Jonathan Tabu ammutolisce la Tbilisi Arena e il Belgio si impone 79-76.

Colpo grosso dei padroni di casa della Germania a Colonia, che nel match d’esordio superano la Francia grazie a un grandissimo secondo tempo. Cerca di fare la lepre fin da subito la Francia, che si porta in vantaggio dopo poco contro la Germania e nei primi minuti si mantiene sempre avanti, senza mai riuscire ad allungare. Così a 4’ dalla fine del primo quarto una tripla di Theis porta avanti i tedeschi, che negli ultimi minuti provano ad allungare e vanno al primo stop sul 17-13. Una tripla di Lo a inizio secondo quarto dà il massimo vantaggio alla Germania sul +7, con la Francia in difficoltà che cerca di non far scappare via i padroni di casa. Una giocata da tre punti di Schroder vale il +9 per i tedeschi a metà quarto, ma i transalpini non mollano e a poco più di due minuti dall’intervallo è il canestro da oltre l’arco di Heurtel a rimettere la Francia a meno di un canestro di distacco. Reagisce la Germania, evita il sorpasso e la tripla di Weiler-Babb a 30” dalla sirena vale il 31-38 per i tedeschi all’intervallo. Secondo tempo da incubo per i padroni di casa, con la Francia che piazza subito un parziale di 8-0 e ribalta la situazione con due triple di Yabusele che obbligano subito la Germania a un timeout. Tornati in campo i tedeschi trovano finalmente la via del canestro, riallungano sul +4 con la tripla di Thiemann e cambiano decisamente marcia. Una tripla di Lo e un canestro di Schroder valgono il +8, ma il break che rischia decisivo arriva dopo la tripla di Fournier. Un parziale di 9-0 fa scappare via i tedeschi che vanno all’ultimo stop avanti 57-43. Match ormai in pieno controllo della Germania che nell’ultimo quarto deve solo limitare l’attacco francese per regalarsi una vittoria forse inaspettata, ma sicuramente non clamorosa per 76-63. Un successo, però, che rimescola le carte nel gruppo B e ridimensiona forse le aspettative della Francia in chiave vittoria finale.

Pozzecco in lacrime alla presentazione da nuovo ct Italbasket

Europei Pozzecco, la mia Nazionale: da giocatore a CT una vita in azzurro 12 ORE FA