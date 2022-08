Eurobasket 2022, la rassegna continentale che vedrà l'Italia giocare per la prima fase al Mediolanum Forum di Assago. Gli azzurri del ct Gianmarco Pozzecco , giocheranno Europei, che tornano in Italia dopo il torneo del 1991 a Roma, con la vittoria della Jugoslavia in finale contro gli azzurri. C'è grande attesa e tantissimo entusiasmo per, la rassegna continentale che vedrà l'giocare per la prima fase al Mediolanum Forum di Assago. Gli azzurri del ct hanno completato il ciclo di amichevoli , giocheranno due partite per le qualificazioni Mondiali questa settimana e poi si tufferanno nel contesto degli, che tornano in Italia dopo il torneo del, con la vittoria dellain finale contro gli azzurri.

Milano e non solo gli appassionati fremono ed è arrivata la notizia che il Forum è già tutto esaurito per il big match di sabato 3 settembre alle ore 21 tra Italia e Grecia, praticamente tra due settimane. In attesa che il palazzo dove gioca l'Olimpia Milano venga completato anche per il match di debutto di venerdì 2 contro l'Estonia, si può facilmente dire che non è una sopresa che ci sia grande interesse per la gara contro gli ellenici, vista la presenza di Giannis Antetokounmpo, due volte MVP NBA e campione nel 2021 coi Milwaukee Bucks. Prima di fermarsi precauzionalmente per un problema fisico, il "Greek Freak" aveva dominato l'amichevole di Atene contro la Spagna davanti a oltre 15mila spettatori a Oaka, proiettando di fatto la squadra del ct Itoudis tra le favorite per il prossimo europeo appunto.

La federazione fa sapere che "l'ultima manciata di tagliandi per Italia-Grecia è stata polverizzata negli ultimi giorni e così da oggi, 22 agosto, Italia-Grecia è stata dichiarata sold out. Con il tutto esaurito di Italia-Grecia termina anche la possibilità di poter sottoscrivere l'abbonamento "Follow Your Team". Ancora disponibilità per le altre partite del Girone di Milano, sia nella modalità Session Tickets che per la modalità One Day Tickets".

Il calendario dell'Italia a Eurobasket

2 settembre, Italia-Estonia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

3 settembre, Italia-Grecia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022) - SOLD OUT

5 settembre, Italia-Ucraina (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

6 settembre, Italia-Croazia (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

8 settembre, Italia-Gran Bretagna (Milano, 21.00, EuroBasket 2022)

10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania, Eurobasket 2022)

