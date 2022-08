Svetislav Pesic ha sostanzialmente messo fine alla escludendolo sia dal roster che parteciperà agli Europei 2022, sia dalle gare di qualificazione al Mondiale 2023. L'eclettico playmaker della Vu-Nere, ma la decisione presa da Pesic risulta sempre più impopolare col passare delle ore. La decisione ha sorpreso molti, se non tutti, tra addetti ai lavori e appassionati della palla a spicchi. Coachha sostanzialmentealla carriera di Milos Teodosic con la nazionale della Serbia sia dal roster che parteciperà agli, sia dalle. L'eclettico playmaker della Virtus Segafredo Bologna potrà così concentrarsi sulla prossima stagione con le, ma la decisione presa da Pesic risultacol passare delle ore.

Prima di concentrarsi sulla nuova stagione da leader del club di Sergio Scariolo, Teodosic ha tenuto una sorta di festa d'addio con alcuni compagni di nazionale. Nel video ripostato da diversi account social, si intravedono infatti Nikola Kalinic e Nikola Milutinov seduti a un tavolo, mentre il playmaker canta e balla con alcuni amici. Alcune strofe sembrano scritte proprio ad hoc per l'addio del capitano serbo: "Un giorno molti mi rimpiangeranno. Una canzone e un ricordo rimarranno. Di Teo il capitano".

Qualsiasi possa essere l'interpretazione dei video che stanno circolando da ore sui social network, resta evidente che la scelta di "tagliare" Teodosic dal roster serbo potrebbe avere non poche ripercussioni nel caso in cui Pesic non dovesse riuscire a mantenere la Serbia sul podio continentale. Nel 2017 fu infatti medaglia d'argento, dopo la sconfitta 85-93 contro la sorprendente Slovenia di Luka Doncic, mentre due anni prima arrivò un 4° posto dal sapore decisamente amaro.

