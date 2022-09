E poi c'è Gianmarco Pozzecco. La sua risposta ai Un abbraccio. Sincero, consolatorio, da vero fratello maggiore. Ci sono allenatori che reagiscono a un tiro sbagliato decisivo con rabbia. Altri con sconforto. Altri ancora con freddezza e impassibilità.. La sua risposta ai due tiri liberi sbagliati da Simone Fontecchio che non hanno permesso all'Italia di chiudere la partita poi persa contro la Francia?. Sincero, consolatorio, da vero fratello maggiore.

Le telecamere hanno ripreso il gesto poco prima del time-out chiamato dal Poz per organizzare l'ultima azione offensiva. Un gesto che, unito all'immagine del lungo abbraccio con Nicolò Melli nelle fasi conclusive dell'overtime, esprime lo splendido rapporto emotivo costruito con il gruppo.

Il messaggio di Pozzecco, che nella sua carriera da giocatore ha vissuto tanti episodi simili, è chiaro: testa alta, sempre, e nervi saldi. C'è sempre un'altra occasione per rifarsi. Non a caso, il Poz ha disegnato l'ultima azione per arrivare proprio a un tiro dello stesso Fontecchio a fil di sirena. Poi sbagliato, certo, ma la fiducia non deve mai mancare.

