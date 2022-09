Croazia e sperare che l'ultima partita, contro la Gran Bretagna, non prenda sentieri impensabili. Nel cestino finisce anche il +10 (34-24) , un bel vantaggio in doppia cifra costruito con triple, fluidità e coralità, che lascia presagire un prosieguo in discesa. Invece, quando gli Azzurri sono chiamati ad ammazzare la partita, si ritrovano sul ciglio del burrone con i problemi di falli di Nik Melli che scompaginano rotazioni, chimica e sistema difensivo. MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - Una fermata d'arresto tanto pesante quanto inaspettata. L'Italia accartoccia l'ottimo esordio contro l'Estonia , la partita volitiva, di gruppo e carattere persa soltanto sulla sirena contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo, e ora si ritrova con l'acqua alla gola, costretta a cercare l'impresa domani sera (martedì) nel secondo big-match contro lae sperare che l'ultima partita, contro la, non prenda sentieri impensabili. Nel cestino finisce anche il della metà del secondo periodo , un bel vantaggio in doppia cifra costruito con, che lascia presagire un prosieguo in discesa. Invece, quando gli Azzurri sono chiamati ad ammazzare la partita, si ritrovano sul ciglio del burrone conche scompaginano rotazioni, chimica e sistema difensivo.

A un terzo periodo stentato, da soli 15 punti realizzati, fa eco un quarto da brivido. Gli Azzurri segnano due punti in 6', persi in una pesante coltre di nebbia offensiva e massacrati a centro-area, lì dove gli esterni penetrano con facilità, dove i lunghi pasteggiano sfruttando la maggior fisicità anche a rimbalzo (41-32), e dove Nik Melli si trova impossibilitato a opporre il corpo. La panchina non aiuta. Pippo Ricci lotta, ma spende falli a ritmo febbrile. Paul Biligha viene sguinzagliato per una manciata di azioni nel secondo periodo (peraltro ottime) e coach Pozzecco preferisce mantenere una squadra con assetto leggero relegando Amedeo Tessitori a 40' di panchina.

Svi Mykhailiuk al tiro contro Stefano Tonut, Italia-Ucraina, Eurobasket 2022 Credit Foto Ciamillo-Castoria

L'Ucraina sguazza nel ventre di una difesa burrosa. Issuf Sanon (17 in 15 minuti dalla panchina) ha gambe elettriche, dominante nello scontro diretto tra esterni guizzanti con Nico Mannion. Svi Mykhailiuk (25) sfodera lezioni di classe offensiva purissima, alternando esecuzioni paradisiache dall'arco a penetrazioni sbisciolanti con controllo di corpo finissimo. E Ivan Tkachenko (17), già scheggia impazzita nella bella vittoria di domenica sull'Estonia, aggiunge pepe, aggressività e una serie di giocate determinanti per peso e tempismo. L'efficacia degli esterni, mortiferi nello spezzare la prima linea difensiva e sfuggire agli aiuti, tampona anche lo scarso impatto di Alex Len: il centrone dei Sacramento Kings si auto-limita in una serata da soli 3 punti in 21 minuti, salvato soltanto dall'ottimo supporto dei 216 cm del chilometrico Artem Pustovyi dalla panchina (8 punti).

L'Italia incassa 46 punti nella ripresa, 27 dei quali in un pessimo quarto periodo. Ma ai problemi difensivi si affiancano, con ugual gravità, quelli nella metacampo opposta. La regia è ancora fumosa. Marco Spissu va in doppia cifra realizzativa (11) ma non dà ritmo alla squadra. E Nico Mannion (4/12 al tiro), dopo un buon approccio, deraglia innervosendosi nella sfida persa con Sanon. Simone Fontecchio (14+6 rimbalzi) regge la squadra nel primo tempo, ma frena nella ripresa quando l'Italia perde fluidità e brillantezza corale. Non basta qualche fiammata di Achille Polonara (17+7 rimbalzi) per risollevare una squadra che, senza possibilità di correre in contropiede, fatica a trovare vantaggi contro la difesa schierata e a costruire conclusioni ad alta percentuale. La pericolosità dall'arco scompare dopo i primi venti minuti (da 7/14 al 9/28 finale) e il sostegno dei veterani, in qualità e personalità, non arriva. Già detto di Melli, fermo a soli due punti in meno di 22 minuti, passa inosservato anche Gigi Datome (3 con 1/6 in 16'). E oggi sì che l'assenza del Gallo ha fatto male.

Simone Fontecchio tenta la schiacciata contro Alex Len, Italia-Ucraina, Eurobasket 2022 Credit Foto Ciamillo-Castoria

Gli Azzurri torneranno in campo già domani, martedì 6 settembre, nel big-match contro la Croazia (2-1) per cercare di riconquistare il terzo posto in classifica. In caso di ulteriore sconfitta, sarà decisiva l'ultima partita (giovedì 8 settembre) contro la Gran Bretagna, fanalino di coda del gruppo (0-3).

Italia-Ucraina 73-84

Italia : Polonara 17, Spissu 11, Tonut 9, Fontecchio 14, Melli 2; Mannion 8, Biligha, Datome 3, Ricci 9. N.e.: Pajola, Tessitori, Baldasso. All.: Pozzecco.

: Polonara 17, Spissu 11, Tonut 9, Fontecchio 14, Melli 2; Mannion 8, Biligha, Datome 3, Ricci 9. N.e.: Pajola, Tessitori, Baldasso. All.: Pozzecco. Ucraina: Bliznyuk 4, Herun 5, Mykhailiuk 25, Len 3, Lukashov; Bobrov 2, Tkachenko 17, Pustoviy 8, Sanon 17, Sydorov 3. N.e.: Skapintsev, Zotov. All.: Mikhelson.

* * *

Le altre partite del Gruppo C

Croazia-Estonia 73-70

Croazia : Smith 13, Saric 15, Mavra, Zubac 8, Bogdanovic 4; Simon, Hezonja 5, Gnjidic, Matkovic 17, Ramljak 2. N.e.: Prkacin, Perkovic. All.: Mulaomerovic.

: Smith 13, Saric 15, Mavra, Zubac 8, Bogdanovic 4; Simon, Hezonja 5, Gnjidic, Matkovic 17, Ramljak 2. N.e.: Prkacin, Perkovic. All.: Mulaomerovic. Estonia: Drell 5, Vene 18, Kotsar 17, Kriisa 5, Kullamae 14; Raieste, Sokk, Tass, Joesaar 5, Dorbek, Kitsing 6. N.e.: Nurger. All.: Toijala.

Gran Bretagna-Grecia 77-93

Gran Bretagna : Hesson 13, Nelson 17, Olaseni 8, Soko 12, Wheatle 9; Bigby-Williams 2, Clark 11, Lautier-Ogunleye, Mockford 3, Van Oostrum, Whelan 2. N.e.: Anderson. All.: Reinking.

: Hesson 13, Nelson 17, Olaseni 8, Soko 12, Wheatle 9; Bigby-Williams 2, Clark 11, Lautier-Ogunleye, Mockford 3, Van Oostrum, Whelan 2. N.e.: Anderson. All.: Reinking. Grecia: Agravanis 5, T. Antetokounmpo 5, Calathes 9, Dorsey 5, Papanikolaou 10; Larentzakis 7, Lountzis 10, Papagiannis 17, Papapetrou 4, Sloukas 21. N.e.: G. Antetokounmpo, K. Antetokounmpo. All.: Itoudis.

La classifica del Gruppo C

1. Grecia (3-0), 2. Ucraina (3-0), 3. Croazia (2-1), 4. Italia (1-2), 5. Estonia (0-3), 6. Gran Bretagna (0-3).

*le prime quattro classificate accedono alla fase a eliminazione diretta, in programma a Berlino tra sabato 10 e domenica 18 settembre.

