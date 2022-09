Italia-Croazia, gara valida per il quarto turno della fase a gironi di Eurobasket 2022. Gli Azzurri si presentano alla serata con un record negativo di 1-2, reduci da due sconfitte consecutive incassate contro 2-1): dopo il ko iniziale contro la Grecia, la formazione balcanica è tornata in carreggiata passeggiando sulla Gran Bretagna e domando l'Estonia. MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di, gara valida per ildella fase a gironi di Eurobasket 2022. Gli Azzurri si presentano alla serata con un record negativo di, reduci da due sconfitte consecutive incassate contro Grecia Ucraina dopo il bell'esordio di venerdì contro l'Estonia. Discorso opposto invece per la Croazia (): dopo il ko iniziale contro la Grecia, la formazione balcanica è tornata in carreggiata passeggiando sulla Gran Bretagna e domando l'Estonia.

Gran Bretagna per riuscire a qualificarsi ai playoff come quarta classificata. Nulla di impossibile, chiaramente, ma evitare di essere testa di serie #4 regalerebbe un accoppiamento meno ostico negli ottavi di finale, con il pericolo incombente della Serbia, leader del gruppo D. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per il terzo posto , cui gli Azzurri possono ancora ambire nonostante le due sconfitte. Ma attenzione! In caso di ulteriore ko, sarà decisiva la partita di giovedì sera contro laper riuscire a qualificarsi ai playoff come quarta classificata. Nulla di impossibile, chiaramente, ma evitare di essere testa di serie #4 regalerebbe un accoppiamento meno ostico negli ottavi di finale, con il pericolo incombente della Serbia, leader del gruppo D.

Il LIVE-Blogging della partita

22-17 al 10' - L'Italia chiude in crescendo il primo quarto

Gli Azzurri toccano il massimo vantaggio sul +8 con due liberi di Pajola e una tripla a freddo di Ricci, ma Bogdanovic risponde con una bomba da campione che mantiene la Croazia a contatto al primo intervallo: +5 Italia.

17-14 all'8' - Forze fresche dalla panchina in arrivo

L'Italia ritrova qualità nell'esecuzione offensiva: tripla di Pajola e bel canestro in post di Melli. Ma la Croazia resta in scia con Smith e un piazzato dalla media di Bogdanovic.

12-10 al 6' - Entrano in azione i centimetri di Zubac

La Croazia reagisce con un paio di giocate di Zubac vicino a canestro, l'Italia risponde con una bella azione sull'asse Spissu-Melli, chiusa con schiacciata.

10-5 al 4' - Bum-bum Nik Melli!

Due canestri consecutivi di Nik Melli dalla punta fanno esplodere i 12.000 del Forum! L'Italia allunga sul +6 e costringe coach Mulaomerovic al time-out dopo soli 3 minuti! Al rientro, il parziale prosegue con una penetrazione di Tonut, ma Saric ci mette una pezza con una tripla dall'angolo.

3-2 al 2' - Inizio frenetico e super-agonistico

Che ritmo già nelle battute iniziali, la fisicità è altissima! Polonara apre le marcature con una tripla dalla punta, Hezonja risponde in transizione.

0-0 si comincia!

Il primo possesso è gestito dagli Azzurri.

La Croazia schiera Jaleen Smith, Mario Hezonja, Bojan Bogdanovic, Dario Saric e Ivica Zubac.

Coach Gianmarco Pozzecco conferma il quintetto-base già visto nelle partite precedenti: Marco Spissu, Stefano Tonut, Simone Fontecchio, Achille Polonara e Nicolò Melli.

Per la seconda volta consecutiva in questa fase a gironi, il Mediolanum Forum di Assago risponde con il tutto esaurito. Più di 12.000 persone riempiono gli spalti del palazzetto milanese, come nel big-match di sabato sera contro la Grecia.

La squadra di coach Damir Mulaomerovic (visto da giocatore anche in Italia con la Fortitudo Bologna e Udine) vanta un roster qualitativo e profondo. La star è l'espertissimo Bojan Bogdanovic, ala 33enne degli Utah Jazz, e mattatore dell'Italia nel già citato pre-olimpico di Torino 2016. Il front-court è composto da due giocatori NBA, Dario Saric, ala dei Phoenix Suns, e Ivica Zubac, centrone di 216 cm dei Los Angeles Clippers. Sul perimetro agiscono due stelle di Eurolega, l'inossidabile Kruno Simon, ala 37enne dei campioni d'Europa dell'Anadolu Efes Istanbul, e Mario Hezonja, ala del Real Madrid. E ad arricchire maggiormente il roster c'è il naturalizzato Jaleen Smith, reduce dalla sua prima stagione in Eurolega con l'Alba Berlino.

La Croazia è una (brutta) vecchia conoscenza recente nella storia dell'Italbasket. Fu proprio la formazione balcanica a eliminare l'Italia nel torneo preolimpico di Torino 2016, battendo gli Azzurri con una straordinaria prestazione in finale. La speranza, per questa sera, è "vendicare" quel ko e rimettersi nella miglior condizione possibile per poter affrontare la fase a eliminazione diretta.

Tonut: "Noi male. Ucraina più squadra e con più fame"

