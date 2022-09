MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di Italia-Estonia, gara d'esordio della Nazionale azzurra a Eurobasket 2022. L'Italia gioca l'ultimo match della seconda giornata della kermesse continentale: nel pomeriggio, le altre partite del Gruppo C hanno visto la larga vittoria dell'Ucraina per 90-61 sulla Gran Bretagna e il successo in volata della Grecia per 89-85 sulla Croazia.

Come noto, l'Italia dovrà affrontare il torneo senza Danilo Gallinari, infortunatosi al ginocchio durante la partita vinta contro la Georgia , valida per il secondo turno della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2023. Ulteriori controlli, effettuati nelle ultime ore, hanno aggravato la prima diagnosi: oltre alla lesione meniscale, il Gallo ha riportato anche la rottura del legamento crociato anteriore già operato anni fa. Al suo posto, coach Pozzecco ha richiamato Amedeo Tessitori per completare il roster a 12 di Eurobasket.

Il LIVE-Blogging della partita

21-18 al 10' - Mannion accende l'Italia dalla panchina

Un pull-up di Datome e una sfuriata di Nico Mannion in transizione, innescato in entrambi i casi da due giocate difensive ottime di Polonara, permettono all'Italia di chiudere in crescendo il primo quarto. L'Estonia resta in scia con un'altra tripla di Joesaar, on-fire.

15-15 all'8' - Attenzione ai tiratori estoni!

L'Estonia fa male da fuori: Joesaar e Kitsing piazzano un contro-break immediato di 0-5 per la nuova parità a quota 15.

15-10 al 6' - Melli e Fontecchio riallungano

Si continua a giocare ad alto ritmo, senza interruzioni né falli. L'Estonia impatta a quota 10 con un recupero e schiacciata di Kitsing, ma l'Italia replica con un 5-0 firmato da Melli e Fontecchio, grandi protagonisti in questo avvio.

10-8 al 4' - L'Estonia risponde con Drell

Due triple consecutive dell'ex-pesarese ricuciono immediatamente il primo strappo azzurro. L'Italia muove il tabellone con un canestro pesante di Polonara.

7-2 al 2' - Buon avvio per gli Azzurri

Polonara apre le marcature in penetrazione, poi è Fontecchio, con una tripla e una palla recuperata che lancia un contropiede chiuso da Melli in schiacciata, a firmare il primo allungo azzurro.

0-0 - Si comincia!

Il primo possesso è giocato dagli Azzurri!

Il quintetto base scelto da coach Gianmarco Pozzecco: Marco Spissu, Stefano Tonut, Simone Fontecchio, Achille Polonara e Nicolò Melli. Quintetto azzurro "classico", già visto più volte nelle gare di quest'estate.

Senza il Gallo, saranno Nicolò Melli e Gigi Datome (capitano) a incarnare le figure dei due grandi pretoriani. Simone Fontecchio, fresco di firma con gli Utah Jazz, è invece sempre più leader offensivo. Il secondo quintetto sarà in mano a Nicolò Mannion, in grande ripresa in questi mesi estivi dopo una stagione complicata per problemi fisici con la Virtus Segafredo Bologna.

L'Italia ha ormai trovato la sua nuova identità con coach Gianmarco Pozzecco, quella di una squadra che gioca un basket super-moderno, versatile, leggero e veloce, pronta a sfruttare ogni occasione in transizione. Il punto debole, ormai cronico della nostra nazionale, è la fisicità sotto i tabelloni. Chili e centimetri scarseggiano, anche se l'innesto di Amedeo Tessitori cambierà qualcosa nelle rotazioni.

Tra gli altri giocatori da tenere sotto osservazione, segnaliamo Sander Raieste, giovane esterno del Baskonia, Kristian Kullamae, playmaker con discreta esperienza internazionale, Janari Joesaar e Maik-Kalev Kotsar, coppia di ali molto versatili che hanno dato molto filo da torcere alla difesa azzurra durante le partite di qualificazione, e Rauno Nurger, centrone di 208 cm in forza al Gipuzkoa.

L'Estonia schiera un paio di conoscenze del nostro campionato italiano. Henri Drell, visto alla VL Pesaro e ora sbarcato in NBA (girato dai Chicago Bulls alla squadra affiliata di G-League), e Siim-Sander Vene, ora all'Hapoel Gerusalemme dopo aver vissuto la sua terza esperienza in carriera a Varese.

L'Estonia non sta vivendo invece un periodo particolarmente positivo a livello di risultati. La nazionale baltica è in striscia negativa da quattro partite consecutive: nelle finestre di qualificazione ai Mondiali giocate tra fine giugno e fine agosto sono arrivati ko in serie contro Germania (-31), Israele (-19), Slovenia (-21) e Finlandia (-8). L'Estonia è ultima nel gruppo J (2-6), ma è sempre la stessa squadra che ha dato molto filo da torcere all'Italia nelle gare di qualificazione, piegata a fatica nel match di Tallinn a febbraio 2020 (ultima partita prima della serrata per la pandemia di coronavirus) e poi capace di sgambettare gli stessi Azzurri in overtime nella gara di ritorno disputata a febbraio 2021 nella bolla di Perm.

L'Italia torna in campo dopo un agosto molto impegnativo e reduce da tre vittorie consecutive dopo le sconfitte iniziali sofferte contro Francia e Serbia. Dopo aver piegato la Repubblica Ceca nella finalina per il terzo e quarto posto al torneo di Amburgo, gli Azzurri hanno poi superato Ucraina Georgia nelle prime gare della seconda fase di qualificazione ai Mondiali del 2023. L'Italia è in testa al Gruppo L assieme alla Spagna (prossima avversaria nella finestra di novembre) con un record di 5-1.

