spirito e quella coesione di gruppo che le hanno permesso, la scorsa estate, di tornare alle Olimpiadi con un prestigioso quinto posto finale. Il ruolo del grande veterano, con annessi gradi di capitano, passerà a Gigi Datome. Una garanzia. Così come altrettanto sicuri sono gli equilibri di una squadra rimasta identica per 9/12 a quella di Tokyo 2020. Anzi, con un Simone Fontecchio ancor più determinante, e ormai calato in pieno nella figura di grande go-to-guy, e due new-entry puramente di sistema come Tommaso Baldasso e Paul Biligha. Danilo Gallinari non ci sarà. Ma, ormai, l'assenza del Gallo è materia digerita e assorbita . L'Italia affronterà la prima fase degli Europei in casa, al Mediolanum Forum di Assago, senza il suo giocatore più rappresentativo, ma con quelloe quellache le hanno permesso, la scorsa estate, di tornare alle Olimpiadi con un prestigioso quinto posto finale. Il ruolo del grande veterano, con annessi gradi di capitano, passerà a. Una garanzia. Così come altrettanto sicuri sono glidi una squadra rimasta identica pera quella di Tokyo 2020. Anzi, con unancor più determinante, e ormai calato in pieno nella figura di grande go-to-guy, e due new-entry puramente di sistema come Tommaso Baldasso e Paul Biligha.

un gioco iper-moderno, rapido, versatile, aggressivo nella metacampo difensiva e tendente a sfruttare ogni situazione possibile in transizione, per tamponare lacune di chili e centimetri diffuse nel reparto lunghi. Anche con Amedeo Tessitori, re-integrato dopo il forfait di Gallinari , l'Italbasket di coach Gianmarco Pozzecco ha trovato una sua precisa identità costruita sunella metacampo difensiva e tendente a sfruttare ogni situazione possibile, per tamponare

Gigi Datome impegnato contro la Francia Credit Foto Eurosport

Estonia in crisi, ma il passato recente ci avvisa...

l'Estonia, programmato per venerdì 2 settembre alle ore 21.00, è la classica partita-trappola. Nelle ultime quattro gare ufficiali per le qualificazioni ai Mondiali, giocate tra fine giugno e fine agosto, la nazionale baltica non ha mai vinto. Anzi, ha incassato una serie di brutte sconfitte. -31 contro la Germania, in casa. -19 a Tel Aviv contro Israele. -21 in trasferta contro la Slovenia. -8 una manciata di giorni fa, ancora in casa, contro la Finlandia, prima e finora unica squadra europea con il pass per i Mondiali già in tasca. Ma collegare questa serie di risultati negativi con l'idea di un impegno agevole sarebbe quantomai rischioso. Per i più esperti in materia, è sempre la stessa Estonia che ci ha fatto faticare nelle gare di qualificazione, L'esordio contro, programmato per venerdì 2 settembre alle ore 21.00, è la classica partita-trappola. Nelle ultime quattro gare ufficiali per le qualificazioni ai Mondiali, giocate tra fine giugno e fine agosto, la nazionale baltica non ha mai vinto. Anzi, ha incassato una serie di brutte sconfitte.contro la Germania, in casa.a Tel Aviv contro Israele.in trasferta contro la Slovenia.una manciata di giorni fa, ancora in casa, contro la Finlandia, prima e finora unica squadra europea con il pass per i Mondiali già in tasca. Ma collegare questa serie di risultati negativi con l'idea di un impegno agevole sarebbe quantomai rischioso. Per i più esperti in materia, è sempre la stessa Estonia che ci ha fatto faticare nelle gare di qualificazione, domata con grande sforzo nella prima partita di febbraio 2020 a Tallinn e poi in grado di sgambettare gli Azzurri in overtime nel match di ritorno nella bolla di Perm nell'inverno del 2021

L'Estonia a Eurobasket 2022

Il roster della formazione di coach Jukka Toijala schiera un paio di vecchie conoscenze del nostro campionato. Henri Drell, visto in Italia con la VL Pesaro e ora girato dai Chicago Bulls alla squadra affiliata in G-League, e Siim-Sander Vene, ala estremamente versatile passata all'Hapoel Gerusalemme dopo la sua terza esperienza in Serie A con Varese. Tra i giocatori con discreta esperienza internazionale, da segnalare anche Kristian Kullamäe, in forza al Lietkabelis Panevezys, e Sander Raieste, giovane prospetto ancora in attesa di fioritura al Baskonia.

# Giocatore Ruolo Squadra #0 Henri Drell ala piccola Windy City Bulls #2 Sander Raieste guardia Kirolbet Baskonia #7 Sten Sokk playmaker Charilaos Trikoupis BC #9 Matthias Tass ala grande MKS Dabrowa Gornicza #11 Siim-Sander Vene ala grande Hapoel Gerusalemme #15 Maik Kalev-Kotsar ala grande Kirolbet Baskonia #20 Rauno Nurger centro Acunsa Gipuzkoa #21 Janari Joesaar ala piccola Anwil Wloclawek #22 Martin Dorbek playmaker BC Kalev/Cramo #33 Kristjan Kitsing ala grande BC Kalev/Cramo #44 Kerr Kriisa playmaker University of Arizona #77 Kristian Kullamae playmaker Lietkabelis Panevezys

