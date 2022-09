Serbia, la Francia. Il cammino degli Azzurri a Eurobasket 2022 ricalca quello vissuto lo scorso anno alle Olimpiadi di Tokyo. Le due partite contro la Serbia, sette degli ultimi otto precedenti contro gli Azzurri, e a questa striscia si unisce il successo dello scorso agosto Dopo la, la. Il cammino degli Azzurri a Eurobasket 2022 ricalca quello vissuto lo scorso anno alle Olimpiadi di Tokyo. Le due partite contro la Serbia, battuta nel preolimpico di luglio poi eliminata domenica sera negli ottavi a Berlino , hanno segnato due acuti epici nella storia recente della nostra pallacanestro. Ma se l'Italia è diventata "bestia nera" della culla balcanica del basket, i rapporti di forza si invertono nel confronto con la Francia. Agli Europei, Les Bleus hanno vintocontro gli Azzurri, e a questa striscia si unisce il successo dello scorso agosto nei quarti di finale dei Giochi di Tokyo

Quattro volti nuovi rispetto a Tokyo 2020: spicca Elie Okobo

La Francia di coach Vincent Collet, storico allenatore in carica dall'ormai lontano 2009, ha cambiato volto rispetto allo scorso anno. Agli addii di due grandi veterani come Nando De Colo e Nicholas Batum (tra i migliori contro l'Italia con 15 punti e 14 rimbalzi) si sono aggiunti quelli di due giocatori più marginali come Frank Ntilikina e Petr Cornelie. Il roster è stato riempito con gli innesti di Terry Tarpey, tiratore alla sua prima esperienza in Nazionale, Theo Maledon, playmaker degli Oklahoma City Thunder che ha però avuto poco spazio finora, Amath M'Baye, vecchia conoscenza del nostro campionato (Brindisi, Milano, Virtus) ma ora sufficientemente maturato per firmare un contratto con i campioni d'Europa dell'Anadolu Efes Istanbul, e soprattutto Elie Okobo, esterno costruttore-realizzatore, oggi in forza all'AS Monaco dopo una stagione straordinaria da rookie in Eurolega con l'Asvel Villeurbanne.

Elie Okobo attacca Danilo Gallinari in Italia-Francia Credit Foto Getty Images

Rudy Gobert simbolo di un front-court enorme e fisico

Il giocatore-simbolo resta Rudy Gobert, centro di 215 cm dei Minnesota Timberwolves, dominante per fisicità nella partita olimpica vinta contro l'Italia (22+9 rimbalzi con 10/13 al tiro) ed elemento più produttivo del roster attuale (14.0 punti, 10.3 rimbalzi, 1.0 stoppata). La grande spalla è Evan Fournier, esterno dei New York Knicks, miglior realizzatore della squadra con 14.7 punti di media. Ma l'intero front-court incute timore per qualità tecniche e soprattutto fisiche. Al fianco di Gobert, la Francia schiera Guerschon Yabusele, ala iper-versatile e reduce da una grandissima annata al Real Madrid (13.6 punti, 3.4 rimbalzi, 54.4% da tre), Vincent Poirier (6.8 punti, 3.7 rimbalzi), grosso e tecnico, e Moustapha Fall, centrone super-stazzato da 218 cm (3.6 punti, 1.8 rimbalzi).

La regia è in mano a due giocatori espertissimi e complementari: di fianco ad Andrew Albicy, energico e noto per le qualità difensive, gioca Thomas Heurtel, artista del pick'n'roll e attaccante di intelligenza cestistica sopraffina. Sul perimetro, attenzione anche all'eclettico Timothe Luwawu-Cabarrot, ala degli Atlanta Hawks, atletico, difensore e tiratore.

Rudy Gobert tra Nicolò Melli e Achille Polonara, Italia-Francia, Olimpiadi di Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

Vantaggi e svantaggi dell'Italia: Azzurri meno fisici, ma più gruppo

Insomma, una squadra profonda e qualitativa tanto quanto la Serbia, ma ancora più fisica e atletica di Jokic e compagni. L'Italia è destinata a una partita di grande sofferenza sotto i tabelloni e nell'attacco contro la difesa schierata, ma oltre alla coppia Gobert-Yabusele sarà necessario disinnescare anche il temibilissimo tandem composto da Heurtel e Fournier sul perimetro. Il vantaggio azzurro? Proprio come nella sfida di domenica sera, l'Italia può giocare a mente libera e sgombra, conscia di non avere nulla da perdere. E di essere, anzi, molto più squadra e gruppo di una Francia che, finora, ha mostrato ben poca chimica complessiva.

Francia, il roster di Eurobasket 2022

#0 Elie Okobo playmaker #2 Amath M'Baye ala #3 Timothe Luwawu-Cabarrot guardia #4 Thomas Heurtel playmaker #7 Guerschon Yabusele ala #10 Evan Fournier guardia #11 Theo Maledon playmaker #17 Vincent Poirier centro #21 Andrew Albicy guardia #22 Terry Tarpey ala #27 Rudy Gobert centro #33 Moustapha Fall centro

Italia - Francia: quando e dove vederla

La sfida tra Italia e Francia, valida per i quarti di finale di Eurobasket 2022, si giocherà mercoledì 14 settembre 2022, alle ore 17:15, sul parquet della Eurobasket Arena di Berlino, in Germania. La partita sarà trasmessa in TV su Sky Sport Arena (204) con telecronaca di Flavio Tranquillo e commento tecnico di Davide Pessina, mentre in LIVE-Streaming sarà visibile su NOW TV ed ELEVEN Sports.

