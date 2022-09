Italia-Francia, come lo scorso anno alle Olimpiadi di Tokyo, sempre ai quarti di finale. 94-86 dopo una rimonta dal -11 accusato nel primo periodo, l'Italbasket prosegue il suo cammino nella kermesse continentale con un altro incrocio ad elevata quantità di scintille e adrenalina. La Francia, vice-campione olimpica in carica, arriva da una fase a gruppi interlocutoria (record di 3-2 con le sconfitte incassate da Germania e Slovenia) e da un successo iper-rocambolesco in overtime negli ottavi di finale contro la Turchia, conquistato grazie a un vero e proprio suicidio nei secondi finali dei tempi regolamentari della squadra di coach Ergin Ataman. , come lo scorso anno alle Olimpiadi di Tokyo, sempre ai quarti di finale. Dopo l'impresa epica di domenica sera contro la Serbia , battutadopo una rimonta dal -11 accusato nel primo periodo, l'Italbasket prosegue il suo cammino nella kermesse continentale con un altro incrocio ad elevata quantità di scintille e adrenalina. La Francia, vice-campione olimpica in carica, arriva da una fase a gruppi interlocutoria (record dicon le sconfitte incassate da Germania e Slovenia) e da un successo iper-rocambolesco in overtime negli ottavi di finale contro la, conquistato grazie a un vero e proprio suicidio nei secondi finali dei tempi regolamentari della squadra di coach Ergin Ataman.

La Francia, allenata dall'ormai storico coach Vincent Collet, schiera due stelle NBA: il centro Rudy Gobert, eletto per tre volte miglior difensore dell'anno della Lega d'oltreoceano, e l'esterno realizzatore Evan Fournier. Ma anche il resto del roster è profondissimo, con i giovani Theo Maledon e Timothe Luwawu-Cabarrot e diversi giocatori di spicco di livello Eurolega: Elie Okobo, Thomas Heurtel, Guerschon Yabusele, Vincent Poirier, Amath M'Baye e Mustapha Fall.

I precedenti negli Europei sono tantissimi: il record è leggermente favorevole alla Francia (11-10), grazie alla superiorità instaurata nell'era moderna. I Bleus hanno vinto 7 degli ultimi 8 scontri diretti a partire dal 1993.

Italia - Francia: quando e dove vederla

La sfida tra Italia e Francia, valida per i quarti di finale di Eurobasket 2022, si giocherà mercoledì 14 settembre 2022, alle ore 17:15, sul parquet della Eurobasket Arena di Berlino, in Germania. La partita sarà trasmessa in TV su Sky Sport Arena (204) con telecronaca di Flavio Tranquillo e commento tecnico di Davide Pessina, mentre in LIVE-Streaming sarà visibile su NOW TV ed ELEVEN Sports.

Il calendario dell'Italia

Italia-Estonia 83-62

Italia-Grecia 81-85

Italia-Ucraina 73-84

Italia-Croazia 81-76

Italia-Gran Bretagna 90-56

Italia-Serbia 94-86

Italia-Francia, mercoledì 14 settembre 2022, LIVE su Sky Sport Arena (204) e in LIVE-Streaming su NOW TV Eleven Sports

I convocati dell'Italia

#0 Marco Spissu (playmaker, Umana Reyer Venezia).

(playmaker, Umana Reyer Venezia). #1 Nico Mannion (playmaker, Virtus Segafredo Bologna).

(playmaker, Virtus Segafredo Bologna). #6 Paul Biligha (centro, EA7 Emporio Armani Milano).

(centro, EA7 Emporio Armani Milano). #7 Stefano Tonut (guardia, EA7 Emporio Armani Milano).

(guardia, EA7 Emporio Armani Milano). #9 Nicolò Melli (ala, EA7 Emporio Armani Milano).

(ala, EA7 Emporio Armani Milano). #13 Simone Fontecchio (ala, Utah Jazz).

(ala, Utah Jazz). #16 Amedeo Tessitori (centro, Umana Reyer Venezia).

(centro, Umana Reyer Venezia). #17 Giampaolo Ricci (ala, EA7 Emporio Armani Milano).

(ala, EA7 Emporio Armani Milano). #25 Tommaso Baldasso (playmaker, EA7 Emporio Armani Milano).

(playmaker, EA7 Emporio Armani Milano). #33 Achille Polonara (ala, Anadolu Efes Istanbul).

(ala, Anadolu Efes Istanbul). #54 Alessandro Pajola (playmaker, Virtus Segafredo Bologna).

(playmaker, Virtus Segafredo Bologna). #70 Luigi Datome (ala, EA7 Emporio Armani Milano).

