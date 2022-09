playoff di Berlino, in bilico dopo Gran Bretagna, fanalino di coda del Gruppo C (0-4) e già eliminata. Sulla carta sarà un impegno tranquillo e abbordabile, ma potrebbe risultare totalmente ininfluente a livello di classifica a seconda dell'esito del primo match di giornata, lo scontro-diretto per il secondo posto tra Ucraina e Croazia. Se la formazione balcanica dovesse vincere con un margine inferiore ai 17 punti, la differenza canestri complessiva condannerebbe l'Italia al quarto posto anche in caso di successo azzurro sulla Gran Bretagna: il -11 contro l'Ucraina è molto indigesto per la classifica avulsa. La grande serata contro la Croazia ha permesso all'Italbasket di blindare la qualificazione ai, in bilico dopo il brutto ko di lunedì con l'Ucraina . Gli Azzurri chiuderanno la fase a gironi del Mediolanum Forum di Assago giovedì 8 settembre, alle ore 21.00, incrociando la, fanalino di coda del Gruppo C () e già eliminata. Sulla carta sarà un impegno tranquillo e abbordabile, ma potrebbe risultare totalmente ininfluente a livello di classifica a seconda dell'esito del primo match di giornata, lo scontro-diretto per il secondo posto tra. Se la formazione balcanica dovesse vincere con, la differenza canestri complessiva condannerebbe l'Italia al quarto posto anche in caso di successo azzurro sulla Gran Bretagna: ilcontro l'Ucraina è molto indigesto per la classifica avulsa.

Italia - Gran Bretagna: quando e dove vederla

Ad

La sfida tra Italia e Gran Bretagna, quarto turno del Girone C a Eurobasket 2022, si giocherà giovedì 8 settembre 2022, alle ore 21:00, sul parquet del Mediolanum Forum di Assago (Milano). La partita sarà trasmessa in TV su Sky Sport Arena (204) con telecronaca di Flavio Tranquillo e commento tecnico di Davide Pessina, mentre in LIVE-Streaming sarà visibile su NOW TV ed ELEVEN Sports.

Europei Eurobasket, quando gioca l'Italia? Calendario, partite, orari 29/08/2022 ALLE 16:23

Giannis Antetokounmpo: "L’Italia ha talento, il tifo è incredibile"

Il calendario dell'Italia

Italia-Estonia 83-62 - REPORT - LIVE-BLOGGING

- REPORT - LIVE-BLOGGING Italia-Grecia 81-85 - REPORT - LIVE-BLOGGING

- REPORT - LIVE-BLOGGING Italia-Ucraina 73-84 - REPORT - LIVE-BLOGGING

- REPORT - LIVE-BLOGGING Italia-Croazia 81-76 - REPORT - LIVE-BLOGGING

- REPORT - LIVE-BLOGGING Italia-Gran Bretagna, giovedì 8 settembre, ore 21:00. Sky Sport Arena HD (204) in diretta, NOW TV ed ELEVEN Sports in diretta streaming.

I convocati dell'Italia

#0 Marco Spissu (playmaker, Umana Reyer Venezia).

(playmaker, Umana Reyer Venezia). #1 Nico Mannion (playmaker, Virtus Segafredo Bologna).

(playmaker, Virtus Segafredo Bologna). #6 Paul Biligha (centro, EA7 Emporio Armani Milano).

(centro, EA7 Emporio Armani Milano). #7 Stefano Tonut (guardia, EA7 Emporio Armani Milano).

(guardia, EA7 Emporio Armani Milano). #9 Nicolò Melli (ala, EA7 Emporio Armani Milano).

(ala, EA7 Emporio Armani Milano). #13 Simone Fontecchio (ala, Utah Jazz).

(ala, Utah Jazz). #16 Amedeo Tessitori (centro, Umana Reyer Venezia).

(centro, Umana Reyer Venezia). #17 Giampaolo Ricci (ala, EA7 Emporio Armani Milano).

(ala, EA7 Emporio Armani Milano). #25 Tommaso Baldasso (playmaker, EA7 Emporio Armani Milano).

(playmaker, EA7 Emporio Armani Milano). #33 Achille Polonara (ala, Anadolu Efes Istanbul).

(ala, Anadolu Efes Istanbul). #54 Alessandro Pajola (playmaker, Virtus Segafredo Bologna).

(playmaker, Virtus Segafredo Bologna). #70 Luigi Datome (ala, EA7 Emporio Armani Milano).

Fontecchio: "Contento di poter aiutare la squadra in ogni modo"

Europei L'Italia si regala una notte da sogno: Croazia battuta 81-76 10 ORE FA