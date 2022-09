Italia-Grecia, terza e ultima partita della seconda giornata del Gruppo C di Eurobasket 2022. Gli Azzurri si presentano al big-match 83-62 con 19 punti di Simone Fontecchio e 17 di Nicolò Melli. Debutto vincente anche per la Grecia, che ha superato la Croazia per 89-85, spinta dai 27 punti a testa di Giannis Antetokounmpo e Tyler Dorsey. MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di, terza e ultima partita della seconda giornata del Gruppo C di Eurobasket 2022. Gli Azzurri si presentano al big-match dopo l'esordio positivo di venerdì sera contro l'Estonia , battutacon 19 punti die 17 di. Debutto vincente anche per la Grecia, che ha superato la Croazia per, spinta dai 27 punti a testa di Giannis Antetokounmpo e Tyler Dorsey.

Thanasis e Kostas), la nazionale ellenica schiera diversi giocatori di altissimo profilo anche per il palcoscenico di Eurolega: Nick Calathes, Kostas Sloukas, Kostas Papanikolaou, Ioannis Papapetrou, Georgios Papagiannis e il già citato Tyler Dorsey, statunitense ma con passaporto greco per via delle origini materne, tornato in NBA (Dallas Mavericks) dopo un'esperienza in Europa tra Maccabi Tel Aviv e Olympiacos Pireo. E Giannis sarà proprio l'osservato speciale di una serata cui il Mediolanum Forum di Assago ha risposto con un sold-out . È molto nutrita anche la partecipazione dei tifosi greci, accorsi in massa anche venerdì per il big-match contro la Croazia. Oltre a Giannis e ai suoi fratelli (), la nazionale ellenica schiera diversi giocatori diDorsey, statunitense ma con passaporto greco per via delle origini materne, tornato in NBA (Dallas Mavericks) dopo un'esperienza in Europa tra Maccabi Tel Aviv e Olympiacos Pireo.

Il LIVE-Blogging della partita

37-32 al 16' - L'Italia è ancora viva, Pozzecco chiama il rombo del Forum!

Il break greco si allunga con Calathes in contropiede (recupero e assist di Giannis). Nel momento più difficile della partita, l'Italia ritrova vita con un and-one di Melli (libero sbagliato) e una tripla di Polonara: -7 e coach Itoudis costretto al time-out. Al rientro, air-ball di Calathes punito da Fontecchio in contropiede. Pozzecco in piedi, chiama a gesti il sostegno del pubblico del Forum, impazzito!

35-25 al 14' - Lampo di Giannis, +10 Grecia

Agravanis e Polonara si scambiano triple, poi è il momento di Giannis, rientrato fresco dopo un mini-riposo: quattro punti consecutivi (rimbalzo d'attacco e transizione di puro atletismo) lanciano la Grecia sul primo vantaggio in doppia cifra. Coach Pozzecco costretto a chiamare time-out.

28-22 al 12' - Ricci e Tonut, l'Italia trova nuovi interpreti

Ricci si mette in ritmo con la tripla del -3, subito cancellata da una prodezza di Sloukas sulla sirena dei 24". L'Italia pesca anche il primo canestro di Tonut (backdoor su assist di Datome), prima di una schiacciata di Giannis a rimbalzo d'attacco.

23-17 al 10' - Guizzi di Mannion e Fontecchio, Italia in vita al primo riposo

Gli Azzurri arrivano sul -6 al termine del primo quarto. Una tripla di Mannion e una schiacciata di Fontecchio dopo palla strappata a centrocampo a Sloukas fanno esplodere il Forum, ma la Grecia cheta la fiammata con un'inchiodata in contropiede di Agravanis.

18-12 all'8' - Italia in crisi, Datome e Fontecchio la rialzano

La seconda tripla di Dorsey scava un -9 che costringe coach Pozzecco a chiamare time-out. Al rientro, canestro di Fontecchio cui risponde subito Calathes sulla riga di fondo. Datome si mette in partita con la tripla del nuovo -6.

13-7 al 6' - Italia bloccata in attacco, Pozzecco cerca forze fresche dalla panchina.

Giannis ferma il momento buono azzurro con una tripla da distanza siderale. L'Italia esaurisce già il bonus, Papanikolaou piazza un 1/2 in lunetta. Primi cambi: dentro Datome, Ricci e Mannion.

9-7 al 4' - Buona Italia in avvio, Giannis contenuto

Dorsey firma il primo canestro pesante in transizione. Melli lavora bene su Giannis e lo costringe al primo fallo in attacco. Spissu accorcia in lunetta, 2/2.

6-5 - Giannis si accende subito, Fontecchio serve assist

Giannis apre la partita con le marce alte: schiacciata di potenza in penetrazione e 2/2 in lunetta su fallo subito da Melli. L'Italia si sblocca con un'inchiodata di Melli su assist di Fontecchio. La Grecia accenna una difesa a zona match-up, battuta da Fontecchio e Polonara.

0-0 - Si comincia!

Il primo possesso è giocato dalla Grecia.

Lo starting-five scelto da coach Dimitris Itoudis per la Grecia: Nick Calathes, Tyler Dorsey, Kostas Papanikolaou, Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo.

Il quintetto base scelto da coach Gianmarco Pozzecco: Marco Spissu, Stefano Tonut, Simone Fontecchio, Achille Polonara, Nicolò Melli. Confermato lo starting-five già visto ieri sera contro l'Estonia.

24 minuti alla palla a due. Ingresso in campo per la nazionale azzurra. E si scatena la seconda standing-ovation, ancora più sentita della prima. Il pubblico del Mediolanum Forum, questa sera, è caldissimo!

27 minuti alla palla a due. Grecia in campo per il riscaldamento ufficiale con standing-ovation all'ingresso di Giannis Antetokounmpo. Sono tantissimi i fan con le maglie dei Milwaukee Bucks sugli spalti del Forum di Assago.

Giannis Antetokounmpo è la grande star su cui l'Italbasket dovrà costruire la partita nella metacampo difensiva . Nell'esordio contro la Croazia ha brillato segnando 27 punti con 11 rimbalzi e 6 assist per 30 complessivo di valutazione. Coach Gianmarco Pozzecco potrà sfruttare l'atletismo di Simone Fontecchio sul perimetro, con Nicolò Melli e Achille Polonara pronti a cambiare sui blocchi o ad aiutare in area per chiudere le penetrazioni della stella dei Milwaukee Bucks.

Italia-Grecia chiude la seconda giornata di partite del Gruppo C prima del riposo domenicale. Le gare precedenti hanno visto il largo successo della Croazia per 86-65 sulla Gran Bretagna e la vittoria in rimonta e in volata dell'Ucraina, capace di beffare l'Estonia per 73-72 dopo aver rincorso per l'intero match. La situazione in classifica alla vigilia della palla a due vede l'Ucraina in testa a punteggio pieno (2-0), seguita da Italia e Grecia (1-0), Croazia (1-1), Estonia e Gran Bretagna (0-2). Ricordiamo che le prime quattro di ogni girone accedono alla fase a eliminazione diretta, in programma a Berlino tra sabato 10 e domenica 18 settembre.

Datome: "Molto bene la prima, il pubblico è fondamentale"

