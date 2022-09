+21 che ha subito aperto ottimi spiragli per la qualificazione alla seconda fase di Eurobasket, l'Italbasket di coach Gianmarco Pozzecco è subito chiamata alla sfida più dura ma intrigante del Gruppo C. La Grecia di Giannis Antetokounmpo è una delle grandi candidate per la medaglia d'oro, e reduce da una vittoria molto importante al debutto sulla Croazia, altra nazionale a caccia di un posto sul podio. Dopo il successo all'esordio sull'Estonia , un confortanteche ha subito aperto ottimi spiragli per la qualificazione alla seconda fase di Eurobasket, l'Italbasket di coach Gianmarco Pozzecco è subito chiamata alla sfida più dura ma intrigante del Gruppo C. Ladiè una delle grandi candidate per la medaglia d'oro, e reduce da una vittoria molto importante al debutto sulla Croazia, altra nazionale a caccia di un posto sul podio.

La formazione ellenica schiera l'intera famiglia di origine nigeriana (presenti anche i fratelli Thanasis e Kostas), Tyler Dorsey, esterno passato in estate ai Dallas Mavericks, e diverse star di Eurolega, da Nick Calathes a Kostas Sloukas, a Kostas Papanikolaou e Georgios Papagiannis.

Tyler Dorsey, Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo, Grecia, Eurobasket 2022 Credit Foto Getty Images

Italia - Grecia: quando e dove vederla

La sfida tra Italia e Grecia, secondo turno del Girone C a Eurobasket 2022, si giocherà sabato 3 settembre 2022, alle ore 21:00, sul parquet del Mediolanum Forum di Assago (Milano). La partita sarà trasmessa in TV su Sky Sport Arena (204) con telecronaca di Flavio Tranquillo e commento tecnico di Davide Pessina, mentre in LIVE-Streaming sarà visibile su NOW TV ed ELEVEN Sports.

Datome: "Molto bene la prima, il pubblico è fondamentale"

Il calendario dell'Italia

Italia-Estonia 83-62 - REPORT - LIVE-BLOGGING

- REPORT - LIVE-BLOGGING Italia -Grecia, sabato 3 settembre , ore 21:00 . Sky Sport Arena HD (204) in diretta, NOW TV ed ELEVEN Sports in diretta streaming; ore 01:30 Sky Sport Uno HD (201) in replica.

-Grecia, sabato , ore . Sky Sport Arena HD (204) in diretta, NOW TV ed ELEVEN Sports in diretta streaming; ore 01:30 Sky Sport Uno HD (201) in replica. Italia -Ucraina, lunedì 5 settembre , ore 21:00 . Sky Sport Arena HD (204) in diretta, NOW TV ed ELEVEN Sports in diretta streaming.

-Ucraina, lunedì , ore . Sky Sport Arena HD (204) in diretta, NOW TV ed ELEVEN Sports in diretta streaming. Italia -Croazia, martedì 6 settembre , ore 21:00 . Sky Sport Arena HD (204) in diretta, NOW TV ed ELEVEN Sports in diretta streaming.

-Croazia, martedì , ore . Sky Sport Arena HD (204) in diretta, NOW TV ed ELEVEN Sports in diretta streaming. Italia-Gran Bretagna, giovedì 8 settembre, ore 21:00. Sky Sport Arena HD (204) in diretta, NOW TV ed ELEVEN Sports in diretta streaming.

I convocati dell'Italia

#0 Marco Spissu (playmaker, Umana Reyer Venezia).

(playmaker, Umana Reyer Venezia). #1 Nico Mannion (playmaker, Virtus Segafredo Bologna).

(playmaker, Virtus Segafredo Bologna). #6 Paul Biligha (centro, EA7 Emporio Armani Milano).

(centro, EA7 Emporio Armani Milano). #7 Stefano Tonut (guardia, EA7 Emporio Armani Milano).

(guardia, EA7 Emporio Armani Milano). #9 Nicolò Melli (ala, EA7 Emporio Armani Milano).

(ala, EA7 Emporio Armani Milano). #13 Simone Fontecchio (ala, Utah Jazz).

(ala, Utah Jazz). #16 Amedeo Tessitori (centro, Umana Reyer Venezia).

(centro, Umana Reyer Venezia). #17 Giampaolo Ricci (ala, EA7 Emporio Armani Milano).

(ala, EA7 Emporio Armani Milano). #25 Tommaso Baldasso (playmaker, EA7 Emporio Armani Milano).

(playmaker, EA7 Emporio Armani Milano). #33 Achille Polonara (Anadolu Efes Istanbul).

(Anadolu Efes Istanbul). #54 Alessandro Pajola (playmaker, Virtus Segafredo Bologna).

(playmaker, Virtus Segafredo Bologna). #70 Luigi Datome (ala, EA7 Emporio Armani Milano).

Fontecchio: "Contento di poter aiutare la squadra in ogni modo"

