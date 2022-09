Nikola Jokic, MVP delle ultime due regular-season NBA, e Vasilije Micic, protagonista degli ultimi due trionfi in Eurolega dell'Anadolu Efes Istanbul. È il giorno di Italia-Serbia , remake della finale del preolimpico di Belgrado a 14 mesi di distanza da una delle serate più memorabili nella storia recente della nazionale azzurra. Sarà una sfida a una squadra fortissima, schiacciasassi imbattuta nel Gruppo D, giocato a Praga, e trascinata da due dei giocatori più forti al mondo:, MVP delle ultime due regular-season NBA, e, protagonista degli ultimi due trionfi in Eurolega dell'Anadolu Efes Istanbul.

L'Italbasket parte sfavorita. Molto sfavorita. Nel sondaggio aperto sul portale FIBA, gli Azzurri hanno raccolto soltanto il 5% delle preferenze di tifosi e appassionati. Ma coach Gianmarco Pozzecco, intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia del match, ha altro per la testa. . Nel sondaggio aperto sul portale FIBA, gli Azzurri hanno raccolto soltanto ildelle preferenze di tifosi e appassionati. Ma coach Gianmarco Pozzecco, intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia del match, ha altro per la testa.

Ad

Fontecchio e coach Pozzecco in Italia-Francia Credit Foto Getty Images

Europei Italia-Serbia, ottavi di finale Europei 2022: quando e dove vederla UN GIORNO FA

"Nella vita sono sempre partito come underdog, ma gli esami non mi spaventano e non ci penso - ha dichiarato alla rosea -. Se avessi seguito i pensieri degli altri non sarei mai stato il giocatore che avete visto".

"Sono legatissimo a questi ragazzi per come hanno interpretato la mia richiesta di far emozionare i nostri tifosi - ha proseguito descrivendo le impressioni raccolte nelle prime gare di Milano -. Ho un grande gruppo che non mette il singolo davanti agli altri. La grande passione dei ragazzi per il gioco e per questa squadra si traduce in un grande senso di responsabilità".

"Giannis e Jokic sono gli ultimi due MVP della NBA, due tra i primissimi giocatori al mondo - il commento di fronte alle sfide ai due fuoriclasse del torneo -. Per tutti noi, anche come avversari ma soprattutto come appassionati, è bello affrontarli. Jokic è un grande fisico in una grande mente. Sa giocare da lungo con la testa di un play. Un campione totale. Con Nik Melli abbiamo parlato di come marcarlo. Nik è tra i giocatori più intelligenti che abbia mai visto. Un campione come lui va ascoltato, e io so ascoltare. Ma la Serbia non è solo Jokic. Anche Micic è un fenomeno".

Melli: "101 presenze? Speriamo di fare 104: testa alla Serbia"

Europei Italia-Serbia, serve un altro miracolo dopo il preolimpico UN GIORNO FA