Italia-Ucraina, gara valida per la terza giornata del Gruppo C di Eurobasket 2022. Gli Azzurri si presentano all'appuntamento con un record di 1-1 dopo 2-0) dopo aver sfruttato al meglio l'inizio di calendario agevole contro Gran Bretagna ed Estonia. MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di, gara valida per la terza giornata del Gruppo C di Eurobasket 2022. Gli Azzurri si presentano all'appuntamento con un record didopo la vittoria all'esordio sull'Estonia e la sconfitta incassata sabato sera nel big-match contro la Grecia . L'Ucraina, invece, è ancora a punteggio pieno () dopo aver sfruttato al meglio l'inizio di calendario agevole controed

L'Ucraina schiera tre giocatori in orbita NBA. Alex Len, quinta scelta al draft del 2013, centro dei Sacramento Kings di 213 cm, è il più rappresentativo. Nelle prime due partite ha tenuto 10.0 punti e 5.0 rimbalzi di media. Svi Mykhailiuk, tiratore dei Toronto Raptors, è il top-scorer della squadra, con 17.5 punti e il 44% dall'arco. Issuf Sanon (8.0 punti), esterno frizzante classe 1999, è stato scelto quattro anni fa dagli Washington Wizards, con diritti poi ceduti agli Houston Rockets. Ha giocato in Summer League senza però trovare un contratto garantito.

Ad

Il LIVE-Blogging della partita

Europei Italia-Ucraina, Europei 2022: quando e dove vederla IERI ALLE 07:19

Gianmarco Pozzecco conferma lo starting-five già visto nelle due partite precedenti: Marco Spissu, Stefano Tonut, Simone Fontecchio, Achille Polonara, Nicolò Melli.

Il pubblico del Mediolanum Forum di Assago continua a rispondere con grande entusiasmo di fronte ai big-match della prima fase di Eurobasket. Dopo il tutto-esaurito di sabato sera contro la Grecia, anche la prossima partita contro la Croazia (domani, martedì 6 settembre alle ore 21.00) è sold-out!

Prima della partita, una bella notizia nel gruppo Azzurro: è nato il secondo figlio di Erika e Achille Polonara. Dopo Vitoria, benvenuto Achille junior!

Questo invece il commento di coach Gianmarco Pozzecco: "In questo periodo storico non esiste una partita facile. Tutte le squadre hanno giocatori in grado di metterti in difficoltà. Sarà complicato fino alla fine, non c’è dubbio. Devo comunque fare i complimenti ai miei ragazzi perché stanno riuscendo a giocare con continuità e ad adattarsi alle difficoltà che abbiamo incontrato lungo il percorso".

Il commento pre-partita di Nik Melli: "Non dobbiamo commettere l’errore di pensare che sia una passeggiata solo perché li abbiamo battuti qualche giorno fa. La vittoria di Riga può essere un’arma a doppio taglio ma non vogliamo sottovalutare una squadra che ha fisico e talento sul perimetro".

Simone Fontecchio e dai 17 di Nicolò Melli. Italia e Ucraina si sono affrontate meno di due settimane fa, nella finestra di qualificazione ai Mondiali 2023 disputata a fine agosto. Gli Azzurri si sono imposti per 97-89 sul campo neutro di Riga , spinti dai 20 punti die dai 17 di

Ricci: "Perdere non piace a nessuno, ma abbiamo fatto la nostra partita"

Europei Star, leader, campione: Simone Fontecchio non ha più limiti IERI ALLE 09:01