Italia-Ucraina, di nuovo. Dodici giorni dopo , di nuovo. Dodici giorni dopo la vittoria in campo neutro a Riga con cui gli Azzurri hanno aperto la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2023. Il ko incassato contro la Grecia rende la partita di lunedì sera (ore 21.00 sul parquet del Mediolanum Forum di Assago) sarà cruciale per proseguire la corsa al secondo posto nel Gruppo C, prima dello scontro diretto decisivo di martedì con la temibile Croazia. L'Italia è favorita, ma l'Ucraina ha aperto il torneo in maniera positiva, facendo bottino pieno nelle prime due gare abbordabili contro Gran Bretagna ed Estonia.

L'Ucraina schiera tre giocatori in orbita NBA. Alex Len, quinta scelta al draft del 2013, centro dei Sacramento Kings di 213 cm, è il più rappresentativo. Nelle prime due partite ha tenuto 10.0 punti e 5.0 rimbalzi di media. Svi Mykhailiuk, tiratore dei Toronto Raptors, è il top-scorer della squadra, con 17.5 punti e il 44% dall'arco. Issuf Sanon (8.0 punti), esterno frizzante classe 1999, è stato scelto quattro anni fa dagli Washington Wizards, con diritti poi ceduti agli Houston Rockets. Ha giocato in Summer League senza però trovare un contratto garantito.

Svi Mykhailiuk in penetrazione contro Carl Wheatle, Ucraina-Gran Bretagna, Eurobasket 2022 Credit Foto Getty Images

Italia - Ucraina: quando e dove vederla

La sfida tra Italia e Ucraina, terzo turno del Girone C a Eurobasket 2022, si giocherà lunedì 5 settembre 2022, alle ore 21:00, sul parquet del Mediolanum Forum di Assago (Milano). La partita sarà trasmessa in TV su Sky Sport Uno (201) con telecronaca di Flavio Tranquillo e commento tecnico di Davide Pessina, mentre in LIVE-Streaming sarà visibile su NOW TV ed ELEVEN Sports.

Ricci: "Perdere non piace a nessuno, ma abbiamo fatto la nostra partita"

Il calendario dell'Italia

I convocati dell'Italia

#0 Marco Spissu (playmaker, Umana Reyer Venezia).

(playmaker, Umana Reyer Venezia). #1 Nico Mannion (playmaker, Virtus Segafredo Bologna).

(playmaker, Virtus Segafredo Bologna). #6 Paul Biligha (centro, EA7 Emporio Armani Milano).

(centro, EA7 Emporio Armani Milano). #7 Stefano Tonut (guardia, EA7 Emporio Armani Milano).

(guardia, EA7 Emporio Armani Milano). #9 Nicolò Melli (ala, EA7 Emporio Armani Milano).

(ala, EA7 Emporio Armani Milano). #13 Simone Fontecchio (ala, Utah Jazz).

(ala, Utah Jazz). #16 Amedeo Tessitori (centro, Umana Reyer Venezia).

(centro, Umana Reyer Venezia). #17 Giampaolo Ricci (ala, EA7 Emporio Armani Milano).

(ala, EA7 Emporio Armani Milano). #25 Tommaso Baldasso (playmaker, EA7 Emporio Armani Milano).

(playmaker, EA7 Emporio Armani Milano). #33 Achille Polonara (Anadolu Efes Istanbul).

(Anadolu Efes Istanbul). #54 Alessandro Pajola (playmaker, Virtus Segafredo Bologna).

(playmaker, Virtus Segafredo Bologna). #70 Luigi Datome (ala, EA7 Emporio Armani Milano).

Fontecchio: "Contento di poter aiutare la squadra in ogni modo"

