Bojan Bogdanovic pennella meraviglie in serie in un terzo periodo dominato, riemergono i fantasmi del preolimpico di Torino 2016. Con un break di 13-25 dopo l'intervallo lungo, la Croazia mette la testa avanti all'ultimo riposo, esponendo i limiti di un'Italia stanca, nervosa e spuntata. Ma a differenza MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - Quandopennella meraviglie in serie in un terzo periodo dominato, riemergono i fantasmi del preolimpico di Torino 2016. Con un break didopo l'intervallo lungo, la Croazia mette la testa avanti all'ultimo riposo, esponendo i limiti di. Ma a differenza della partita di lunedì sera contro l'Ucraina , segnata dalla dispersione totale degli Azzurri in un finale terribile, ecco risorgere quello spirito di squadra, coeso e tenace, visto contro Estonia, Grecia e nelle ultime due gare della finestra di qualificazione ai Mondiali di fine agosto.

Simone Fontecchio e Nik Melli assorbono le luci dei riflettori con 19 punti a testa. Il primo meraviglioso nel segnare triple a raffica nel momento di down più grave e mettere in ghiaccio il risultato con un canestro spaziale a una quarantina di secondi dalla sirena. Il secondo epico nello schermare l'area contro una squadra grossa e fisica e nel piazzare una serie di giocate di esperienza purissima quando il cronometro ticchetta verso lo zero con il punteggio in bilico. Ma, a differenza della scorsa partita, l'Italia brilla per compattezza e coesione, con armi estratte dalla panchina e dal fondo del cuore.

I protagonisti oscuri hanno i nomi meno decantati di questo Europeo. Pippo Ricci sfrutta l'ampio minutaggio calandosi nell'animo da bagarre di Eurolega con cui ha conquistato rapidamente il Forum di Assago in maglia Olimpia. Qui, sul suo parquet, ricostruisce un muro marmoreo al fianco di Nik Melli, rispolverando concetti della difesa messiniana. E Alessandro Pajola, che su questo campo ha invece faticato nelle sue ultime uscite della finale-scudetto, fornisce quel guizzo energetico sul perimetro che sia Spissu che Mannion hanno faticato a produrre con continuità. L'esterno virtussino si incolla a Bogdanovic, cancellandone le iniziative con una difesa stritolante. E gestisce i possessi con cervello e costrutto, smazzando 5 assist ma, soprattutto, segnando 8 punti con due triple ammazzagambe.

Quando il tiro dall'arco torna a far frusciare retine con continuità (12/33 alla fine, 36%) e il quintetto difensivo stringe la morsa fiaccando una Croazia sì talentuosa, ma anche corta, poco fresca e mal assemblata (gli ospiti commettono 18 palle perse che affossano l'ottimo 53% da due), l'Italia sferra montanti a uno sparring-partner che barcolla dopo aver smarrito il senso dell'equilibrio. Il front-court, pesante con Saric, Zubac e Matkovic, viene fagocitato in un finale di energia e nervi. La regia, scarsa con il poco esperto Jaleen Smith, tracolla. E Bogdanovic si ritrova solo, sfibrato e incapace di trascinarsi, ancora una volta, l'intero Paese sulle spalle. L'ultima pennellata la mette Gigi Datome, letale con il canestro della staffa da rimbalzo offensivo e bravissimo nel premiare la scelta del Poz di utilizzarlo come puro "uomo d'esperienza" per chiudere la partita.

qualificazione matematica ai playoff di Berlino. Ma il piazzamento finale dipenderà dalle ultime gare di giovedì: gli Azzurri, impegnati in una gara abbordabilissima contro il fanalino di coda Gran Bretagna, possono oscillare tra la seconda e la quarta piazza a seconda dell'esito dello scontro diretto tra Ucraina e Croazia. L'Italia risale al terzo posto in classifica nel Gruppo C e blinda ladi Berlino. Ma il piazzamento finale dipenderà dalle ultime gare di giovedì: gli Azzurri, impegnati in una gara abbordabilissima contro il fanalino di coda Gran Bretagna, possonoa seconda dell'esito dello scontro diretto tra Ucraina e Croazia.

Italia-Croazia 81-76

Italia : Fontecchio 19, Melli 19, Polonara 6, Spissu 3, Tonut 8; Biligha, Datome 6, Mannion 4, Pajola 8, Ricci 8. N.e.: Tessitori, Baldasso. All.: Pozzecco.

: Fontecchio 19, Melli 19, Polonara 6, Spissu 3, Tonut 8; Biligha, Datome 6, Mannion 4, Pajola 8, Ricci 8. N.e.: Tessitori, Baldasso. All.: Pozzecco. Croazia: Bogdanovic 27, Hezonja 8, Saric 10, Smith 9, Zubac 13; Gnjidic, Matkovic 4, Mavra 3, Ramljak, Simon 2. N.e.: Perkovic, Prkacin. All.: Mulaomerovic.

Le altre partite del Gruppo C

Estonia-Gran Bretagna 94-62

Estonia : Drell 20, Vene 18, Kotsar 15, Kriisa 8, Kullamae 6; Raieste 2, Tass, Joesaar 11, Dorbek, Kitsing 14. N.e.: Nurger, Sokk. All.: Toijala.

: Drell 20, Vene 18, Kotsar 15, Kriisa 8, Kullamae 6; Raieste 2, Tass, Joesaar 11, Dorbek, Kitsing 14. N.e.: Nurger, Sokk. All.: Toijala. Gran Bretagna: Olaseni 9, Mockford, Nelson 7, Wheatle 12, Hesson 14; Clark 4, Bigby-Williams, Lautier-Ogunleye, Whelan 12, Anderson 2, Van Oostrum 2. All.: Reinking.

Grecia-Ucraina 99-79

Grecia : T. Antetokounmpo 2, G. Antetokounmpo 41, Calathes 13, Dorsey 13, Papanikolaou 4; Agravanis 5, Larentzakis 2, Lountzis 2, Papagiannis 6, Papapetrou 4, Sloukas 7. N.e.: K. Antetokounmpo. All.: Itoudis.

: T. Antetokounmpo 2, G. Antetokounmpo 41, Calathes 13, Dorsey 13, Papanikolaou 4; Agravanis 5, Larentzakis 2, Lountzis 2, Papagiannis 6, Papapetrou 4, Sloukas 7. N.e.: K. Antetokounmpo. All.: Itoudis. Ucraina: Bliznyuk 4, Len 10, Mykhailiuk 16, Pustovyi 6, Zotov 2; Bobrov 3, Sanon 16, Skapintsev 4, Sydorov 10, Tkachenko 8. N.e.: Lukashov, Herun. All.: Mikhelson.

La classifica del Gruppo C

1. Grecia (4-0), 2. Ucraina (3-1), 3. Italia (2-2), 4. Croazia (2-2), 5. Estonia (1-3), 6. Gran Bretagna (0-4).

*le prime quattro classificate accedono alla fase a eliminazione diretta, in programma a Berlino tra sabato 10 e domenica 18 settembre.

