La prima medaglia dell'era post-Nowitzki è realtà. La Germania conquista il suo primo bronzo europeo della storia, da affiancare in bacheca all'argento del 2005 e all'oro vinto sempre in casa, a Monaco di Baviera, nell'ormai lontano 1993. E mentre si concretizzano le ambizioni del Paese ospitante la fase finale del torneo, tramonta il sogno polacco di tornare a scrivere il proprio nome sulla cartina geografica continentale, a 55 anni di distanza dall'ultima medaglia vinta (bronzo del 1967).

Nonostante un primo tempo ancora una volta asfittico (36-23 all'intervallo lungo), la Polonia si conferma squadra di grandi fiammate e parziali. La squadra di coach Igor Milicic ha la forza per ricucire il -13 tornando a contatto con un terzo periodo da 26 punti realizzati, ma non per operare sorpasso e allungo definitivo. È la Germania, con un break di 20-8 negli ultimi minuti, a scacciare la grande paura.

Dennis Schröder chiude come miglior marcatore a quota 26+6 assist (ma anche 8 palle perse), fiancheggiato da una buona prova di Johannes Voigtmann (14). Nella Polonia, si mettono in luce Michal Sokolowski (18 con 6 rimbalzi) e AJ Slaughter, in doppia-doppia con 10 punti e 10 assist. Fermo a quota 9, e uscito anzitempo per falli, Mateusz Ponitka, giocatore-rivelazione del torneo.

Germania-Polonia 82-69

Germania : Obst 9, Schröder 26, Theis 9, Voigtmann 14, Wagner 8; Giffey 2, Hollatz, Lo 5, Sengfelder, Thiemann 6, Weiler-Babb 3, Wohlfarth-Bottermann. All.: Herbert.

: Obst 9, Schröder 26, Theis 9, Voigtmann 14, Wagner 8; Giffey 2, Hollatz, Lo 5, Sengfelder, Thiemann 6, Weiler-Babb 3, Wohlfarth-Bottermann. All.: Herbert. Polonia: Balcerowski 4, Cel 3, Ponitka 9, Slaughter 10, Sokolowski 18; Dziewa 8, Garbacz 12, Kolenda, Michalak 1, Zyskowski. N.e.: Schenk, Olejniczak. All.: Milicic.

