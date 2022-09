Quattro ori negli ultimi 13 anni. Quattro ori nelle ultime 6 edizioni di Eurobasket. Quattro ori con coach Sergio Scariolo sulla panchina. La Spagna rivoluzionata, partita a fari spenti in questo torneo, torna a occupare il suo habitat naturale del basket contemporaneo: il tetto del continente europeo. Lo fa con un altro capolavoro tattico dell'allenatore della Virtus Bologna, capace di smontare la macchina di Vincent Collet pezzo dopo pezzo, con un'alternanza di sistemi difensivi espressi in modo perfetto. Uomo, zona 3-2, box-and-one, triangolo-e-due. Scariolo cura ogni dettaglio nei minimi particolari. Prepara le partite in maniera maniacale. Ma, allo stesso modo, la capacità dei suoi giocatori di assorbire concetti e regole difensive è superlativa.

Ma ammassa 19 pesantissime palle perse. Gettate al vento a ripetizione in quei momenti di black-out totale di fronte ai repentini cambi d'aspetto della difesa spagnola. La Roja sgretola tutti i punti di forza avversari. Cintura Rudy Gobert (solo 6 punti con 2/2 al tiro) con il peso dei suoi big-man. E gioca ripetutamente faccia-a-faccia su Thomas Heurtel (16+7 assist) ed Evan Fournier (23). Produttivi sì, ma mai realmente decisivi. Anzi. Sempre scomparsi di fronte alle difese miste trascinate dall'agonismo di Alberto Diaz, man of the match per efficacia e lavoro oscuro La Francia, costretta ancora all'argento dopo quello olimpico di Tokyo, guarda il suo box-score con occhi increduli. Tira con il 76% da due (19/25!) e il 39% dall'arco.Gettate al vento a ripetizione in quei momenti di black-out totale di fronte ai repentini cambi d'aspetto della difesa spagnola. La Roja sgretola tutti i punti di forza avversari.(solo 6 punti con 2/2 al tiro) con il peso dei suoi big-man. E gioca ripetutamente(16+7 assist)(23). Produttivi sì, ma mai realmente decisivi. Anzi. Sempre scomparsi di fronte alle difese miste trascinateper efficacia e lavoro oscuro dopo lo straordinario lavoro su Dennis Schröder in semifinale.

Spagna-Francia 88-76

Spagna : Brown 14, J. Fernandez 13, W. Hernangomez 14, Lopez-Arostegui, Pradilla; Brizuela 3, Diaz 8, R. Fernandez 7, Garuba 2, J. Hernangomez 27, Parra, Saiz. All.: Scariolo.

