Out per falli a poco più di due minuti dalla fine Nik Melli non ha potuto chiudere nessuna delle due gare a eliminazione diretta disputate dall'Italia a Eurobasket.a poco più di due minuti dalla fine contro la Serbia . Stesso epilogo, anche se nei supplementari, contro la Francia . In entrambi i casi a causa di un paio di fischi molto dubbi nelle battute topiche dell'incontro.

Il big-man azzurro ha affrontato l'argomento nel dopo-partita di Italia-Francia, unendosi al coro molto corposo di contestazioni nei confronti dell'operato generale della classe arbitrale.

Europei Il sogno dell'Italia si spegne 93-85 in overtime: Francia in semifinale 2 ORE FA

"Non ho mai parlato degli arbitri. Mai nella mia intera carriera - ha dichiarato Melli -. Ma la FIBA deve fare qualcosa. E non parlo soltanto della nostra partita. Ci sono stati troppi errori in questa edizione di Eurobasket".

"Questi Europei sono stati quelli con il più alto tasso di talento di sempre. Noi, come giocatori, abbiamo bisogno della miglior organizzazione, dei migliori hotel, di ogni cosa. E anche dei migliori arbitri. Solo così è possibile avere davvero il miglior torneo di sempre".

