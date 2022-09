Italia-Serbia, gara valida per gli ottavi di finale di Eurobasket 2022. Gli Azzurri si presentano all'appuntamento come 5-0. Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di, gara valida per gli ottavi di finale di Eurobasket 2022. Gli Azzurri si presentano all'appuntamento come quarti classificati nel Gruppo C , giocato in casa al Mediolanum Forum di Assago: nella classifica avulsa con Ucraina e Croazia è risultato letale il ko di 11 punti incassato lunedì contro la stessa Ucraina . La Serbia, invece, tra le grandi candidate per la medaglia d'oro, ha fatto terra bruciata nel suo girone, il Gruppo D, dominando con un record intonso di

Nonostante l'infortunio di Nemanja Nedovic, la Serbia è una squadra profonda, fisica e con grande qualità. La star è Nikola Jokic, centro dei Denver Nuggets ed MVP delle ultime due regular-season NBA, spalleggiato da Vasilije Micic, playmaker protagonista degli ultimi due trionfi in Eurolega dell'Anadolu Efes Istanbul. Tra gli altri giocatori di livello: Vladimir Lucic, Nikola Kalinic, Marko Guduric e Nikola Milutinov (appena recuperato dopo le prima quattro gare saltate).

Ad

Il LIVE-Blogging della partita

Europei Italia-Serbia, ottavi di finale Europei 2022: quando e dove vederla IERI ALLE 09:18

Oggi è un giorno speciale per Carlo Recalcati: l'ex-coach della Nazionale azzurra (e protagonista dell'argento dei Giochi del 2004) e ora assistente di Gianmarco Pozzecco festeggia il suo 77esimo compleanno".

I precedenti non sono particolarmente favorevoli alla nostra Nazionale. Italia e Serbia si sono affrontate in 14 occasioni, con solo 3 vittorie azzurre (l'ultima, come detto, al preolimpico di Belgrado 2021). Italia-Serbia è stato un classico delle ultime quattro edizioni degli Europei, dove i nostri sono sempre usciti sconfitti.

underdog, ma gli esami non mi spaventano e non ci penso - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport -. Se avessi seguito i pensieri degli altri non sarei mai stato il giocatore che avete visto". L'Italia parte sfavorita ma non battuta, anche se, nel sondaggio proposto dal portale ufficiale FIBA, soltanto il 5% di tifosi e appassionati prevede una vittoria azzurra. Salace il commento di coach Gianmarco Pozzecco sul favore del pronostico: "Nella vita sono sempre partito come, ma gli esami non mi spaventano e non ci penso - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport -. Se avessi seguito i pensieri degli altri non sarei mai stato il giocatore che avete visto".

Italia e Serbia si ritrovano nel remake della finale del torneo preolimpico di Belgrado dello scorso anno , quando gli Azzurri sgambettarono i padroni di casa contro ogni pronostico guadagnando l'accesso al torneo di Tokyo. I nostri avversari sono cambiati molto rispetto alla versione del 2021, ma, soprattutto, non possono più permettersi di sbagliare, specialmente contro l'Italia.

Melli: "101 presenze? Speriamo di fare 104: testa alla Serbia"

Europei Italia-Serbia, Pozzecco: "Sono sempre partito come underdog, ma poi..." 8 ORE FA