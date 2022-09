Il pallone che rimbalza per due volte sul ferro. Simone Fontecchio lascia Eurobasket con un'immagine triste, lontanissima dalla qualità con cui si è confermato ad altissimo livello internazionale dopo l'esplosione vissuta lo scorso anno alle Olimpiadi di Tokyo. È un momento duro, difficile, ma crocevia necessario nell'evoluzione e maturazione del carattere di un campione. Un momento che anche Gianmarco Pozzecco ha conosciuto sulla sua stessa pelle nei suoi giorni da giocatore. E che ricorda nella conferenza stampa post-partita di Italia-Francia. lascia Eurobasket con un'immagine triste, lontanissima dalla qualità con cui si è confermato ad altissimo livello internazionale dopo l'esplosione vissuta lo scorso anno alle Olimpiadi di Tokyo. È un momento duro, difficile, ma crocevia necessario nell'evoluzione e maturazione del carattere di un campione. Un momento che ancheha conosciuto sulla sua stessa pelle nei suoi giorni da giocatore. E che ricorda nella conferenza stampa post-partita di Italia-Francia.

"Un giorno avevo appena finito di giocare una partita in cui avevo commesso tanti errori al tiro. Coach Banja Prelevic mi chiese quanti tiri avessi sbagliato in tutta la mia carriera. Risposi: 'Non lo so, forse 5.000'. Banja mi disse che quella sarebbe stata la mia vita. Quei tiri sbagliati da Fontecchio non contano nulla. Conta solo il modo in cui si gioca, ci si allena. Questo fa la differenza. Tra un mese sarà in NBA. E sarà un mostro, vedrete".

"Sbagliare capita a tutti. Soffro per lui, perché non se lo merita. È un ragazzo forte, duro. Stanotte non dormirà. Ma, tra qualche giorno, capirete tutti quello che ha fatto. È stato di gran lunga l'MVP di Eurobasket".

"Amo i miei ragazzi, abbiamo giocato il basket migliore degli Europei"

Il Poz ha proseguito con la consueta carezza al gruppo e ai ragazzi. Il lungo abbraccio commosso con Nicolò Melli, out nelle battute finali del match contro la Francia per raggiunto limite di falli, è esemplare del rapporto emotivo fortissimo costruito con l'intero gruppo.

"Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi. Avete visto la partita. Certo, congratulazioni alla Francia. Ma i miei non hanno mai mollato. Li amo. Quello che hanno fatto e mostrato in questo Eurobasket è straordinario. Hanno lottato dal primo giorno, in ogni allenamento, per raggiungere i loro obiettivi. Tutti devono rispettarli. Tutti".

"Hanno sempre dato il 100%. Ho sofferto per loro. E sto ancora soffrendo. Si sono meritati di proseguire il loro sogno. Non potete immaginare quanto sia orgoglioso di loro. Abbiamo mostrato la miglior pallacanestro in questi Europei".

"Ho guardato i miei giocatori e ho pensato. 'Non c'è poi così tanta differenza con le altre squadre'. Amo Fontecchio. Lo amo per davvero. È un giocatore straordinario, davvero straordinario".

