Danilo Gallinari hanno confermato le sensazioni negative vissute da Gianmarco Pozzecco sulla gravità Gli esami strumentali cui si è sottopostohanno confermato le sensazioni negative vissute da Gianmarco Pozzecco sulla gravità dell'infortunio sofferto nella partita delle qualificazioni ai Mondiali vinta contro la Georgia.

Il legamento crociato anteriore, già rotto nell'aprile 2013, ha retto, ma non il menisco del ginocchio sinistro. Il Gallo sarà costretto a uno stop di almeno tre settimane, e non potrà partecipare alla kermesse europea in partenza venerdì 2 settembre al Forum di Assago con il match contro l'Estonia.

Ad

Europei Italia, ansia Gallinari: brutto infortunio al ginocchio con la Georgia 17 ORE FA

ruolo di sesto uomo extra-lusso già coperto la scorsa estate alle Olimpiadi di Tokyo, e coach Pozzecco sarà costretto a ridisegnare il roster definito dopo la partita di mercoledì scorso contro l'Ucraina. È molto probabile, a questo punto, il reintegro di Amedeo Tessitori, L'Italia perde il suo maggior rappresentante a livello internazionale, calato all'interno delgià coperto la scorsa estate alle Olimpiadi di Tokyo, e coach Pozzecco sarà costretto a ridisegnare il roster definito dopo la partita di mercoledì scorso contro l'Ucraina. È molto probabile, a questo punto, il reintegro ultimo taglio , nonostante la squadra abbia già trovato una sua identità con un assetto moderno, leggero e versatile, senza un vero centro di peso e di ruolo.

Gallinari: "Fa male rinunciare a questo sogno azzurro in casa nostra"

Questo il messaggio con cui Danilo Gallinari ha comunicato il suo forfait a Eurobasket sui canali social. "Fa tremendamente male. Non tanto il ginocchio che ieri ha ceduto in una gara vinta ancora di carattere. Per quello ci vorrà del tempo - fortunatamente meno del previsto - per tornare come prima. Fa maledettamente male rinunciare a questo sogno azzurro. Volevamo regalarci delle notti magiche. In casa mia. In casa nostra.

Oggi purtroppo è stato un brutto risveglio. Alla clinica di Milano in cui sono stato accompagnato dal prof. Cortina e da tutto lo staff medico azzurro sono arrivati gli esiti degli accertamenti clinici: lesione al menisco. Devo rinunciare ad #EuroBasket. Proprio in un'estate che sembrava perfetta.

Bisogna accettare il destino e guardare avanti. Sarò affianco a questo gruppo in ogni gara, per regalare anche quest'estate una gioia a migliaia di italiani. Il nostro percorso continua, indipendentemente da tutto... Forza azzurri".

Spissu: "Gallinari? Speriamo non sia nulla di grave"

Europei Gallinari in esclusiva: "Poz è il ct giusto, agli Europei per stupire" 11/08/2022 ALLE 09:55