La Spagna accede alle semifinali di Eurobasket per l'undicesima volta consecutiva. Anche in un momento di transizione rispetto alla squadra di fuoriclasse in grado di rivaleggiare con il Team USA a cavallo tra i primi due decenni del nuovo secolo. La vittoria sulla Finlandia, arrivata dopo aver recuperato uno svantaggio di 15 lunghezze accusato nel secondo periodo, simboleggia il passaggio del testimone dalla Vecchia Guardia alla nuova nidiata di talenti.

Rudy Fernandez, ultimo reduce della scorsa generazione dopo i ritiri di Marc Gasol, Sergio Rodriguez e l'infortunio di Sergio Llull, segna 11 punti con un paio di triple determinanti nelle fasi topiche del quarto periodo, fungendo da spalla perfetta alla partita monstre di Willy Hernangomez. Il centro dei New Orleans Pelicans troneggia con 27 punti (10/13 al tiro), precedendo il fratello Juancho (15) e la scheggia impazzita Dario Brizuela (14 dalla panchina).

La Cinderella-story finlandese si spegne nonostante i 28 punti+11 rimbalzi di Lauri Markkanen e segna il capolinea per due leggende del basket scandinavo: è stata l'ultima partita in Nazionale per Shawn Huff e Petteri Koponen, che ripongono la maglia bianco-azzurra nel cassetto rispettivamente a 38 e 34 anni.

Spagna-Finlandia 100-90

Spagna : Brown 10, Pradilla 3, Lopez-Arostegui 2, W. Hernangomez 27, Parra 5; R. Fernandez 11, J. Fernandez, Brizuela 14, Diaz 6, Garuba 7, J. Hernangomez 15. N.e.: Saiz. All.: Scariolo.

: Brown 10, Pradilla 3, Lopez-Arostegui 2, W. Hernangomez 27, Parra 5; R. Fernandez 11, J. Fernandez, Brizuela 14, Diaz 6, Garuba 7, J. Hernangomez 15. N.e.: Saiz. All.: Scariolo. Finlandia: Huff 5, Salin 11, Jantunen 18, Maxhuni 2, Markkanen 28; Little 6, Koponen 3, Kantonen, Valtonen 4, Madsen 13. N.e.: Seppala, Palmi. All.: Tuovi.

Berlino è una polveriera. La Germania affonda la Grecia di Giannis Antetokounmpo con una scarica di missili dalla distanza: 17/31 dall'arco, e un irreale break di 20-1 costruito nel terzo periodo. È il capolinea per l'MVP NBA del 2019 e 2020, protagonista con 31 punti, 7 rimbalzi e 8 assist in 30 minuti, ma espulso per un doppio fallo antisportivo alla metà del quarto periodo, con il risultato ormai segnato. Si spegne nel vuoto, così, quella promessa fatta alla conquista dell'anello nel 2021: riportare la Grecia nell'elite del basket continentale.

In odore di medaglia ci vanno invece i padroni di casa della Germania, tornati in semifinale per la prima volta dal 2005 e attesi ora a una sfida non impossibile contro la Spagna in ricostruzione. Lo faranno spinti dal pubblico e dalle loro star, ancora una volta determinanti per conquistare una vittoria straordinaria. Dennis Schröder furoreggia con 26 punti e 8 assist prima di prendere la via degli spogliatoi poco dopo Giannis, espulso per un doppio tecnico. Franz Wagner gli fa eco con 19, così come Andreas Obst, tiratore folle in grado di far saltare ogni schema difensivo di coach Itoudis (5/7 dall'arco). In vernice, è solidissima la presenza di Daniel Theis (13+16 rimbalzi), così come importante l'apporto di un grande veterano di Eurolega come Johannes Voigtmann (19+4).

Germania-Grecia 107-96

Germania : Obst 19, Schröder 26, Theis 13, Voigtmann 8, F. Wagner 19; Giffey 3, Hollatz, Lo 3, Sengfelder, Thiemann 10, Weiler-Babb 6, Wohlfarth-Bottermann. All.: Herbert.

: Obst 19, Schröder 26, Theis 13, Voigtmann 8, F. Wagner 19; Giffey 3, Hollatz, Lo 3, Sengfelder, Thiemann 10, Weiler-Babb 6, Wohlfarth-Bottermann. All.: Herbert. Grecia: G. Antetokounmpo 31, Calathes 2, Dorsey 13, Papagiannis 6, Papanikolaou 7; Agravanis 7, K. Antetokounmpo, T. Antetokounmpo 4, Larentzakis 18, Lountzis, Papapetrou, Sloukas 8. All.: Itoudis.

