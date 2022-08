Sedici punticontro la Serbia. Venti il giorno dopo Nico Mannion è stato il lampo che ha rischiarato l'orizzonte azzurro nel torneo di Amburgo, ultimo appuntamento amichevole prima delle settimane cruciali a cavallo tra agosto e settembre, costellate dal doppio appuntamento delle qualificazioni ai Mondiali e dagli Europei con fase a gironi in casa, al Mediolanum Forum di Assago. il giorno dopo nella vittoria sulla Repubblica Ceca è stato il lampo che ha rischiarato l'orizzonte azzurro nel torneo di Amburgo, ultimo appuntamento amichevole prima delle settimane cruciali a cavallo tra agosto e settembre, costellate dal doppio appuntamento delle qualificazioni ai Mondiali e dagli Europei con fase a gironi in casa, al Mediolanum Forum di Assago.

Il figlio di Pace è tornato a brillare dopo una stagione complessa con la Virtus Segafredo Bologna, segnata, in negativo, da problemi fisici che non gli hanno permesso di entrare mai in pieno ritmo e ritagliarsi un posto importante nelle rotazioni di coach Sergio Scariolo. Ma ora, dopo un grande lavoro di recupero estivo negli States in cui ha aggiunto cinque chili di muscoli, sembra aver ritrovato quella brillantezza con cui aveva sorpreso e stupito la scorsa estate, durante le Olimpiadi di Tokyo. Nico ha parlato della sua situazione e dei progetti futuri all'interno di un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

Ad

Nico Mannion appoggia a canestro nell'amichevole Italia-Repubblica Ceca Credit Foto Imago

Basket Pozzecco verso Ucraina-Italia: "Non sarà una partita semplice" 16 ORE FA

Il recupero estivo negli States

"Il mio obiettivo era tornare in forma dopo una stagione con tanti problemi fisici. In Arizona ho lavorato duro per cinque settimane, ogni giorno in sala pesi e sul campo. Ora sono soddisfatto e davvero felice di essere fisicamente a posto, in un bel gruppo. Finalmente".

Gianmarco Pozzecco, il coach perfetto per la Nazionale

"Lo adoro, assolutamente. Anche lui è stato un playmaker, ed essere allenati da chi è stato nello stesso ruolo aiuta ancora di più. La sua energia è contagiosa, è sempre positivo. È bellissimo per tutto il gruppo avere un coach così. Ho visto un paio di video di quando giocava: qualcuno dice che ci sono dei momenti in cui ci assomigliamo in campo. Ne guarderò ancora".

Aspettative e ambizioni per gli Europei: Italia in lizza per una medaglia?

"Se giochiamo bene, al livello a cui possiamo arrivare, ce la giochiamo con tutte, com'è successo nella prima amichevole con la Francia e con la Serbia. Sono squadre con tanto talento e all'Europeo ce ne saranno altre. Per noi sarà fondamentale giocare insieme, di squadra, trovando la chimica giusta. Se ci riusciremo, potremo competere con chiunque".

Gallinari in esclusiva: "Poz è il ct giusto, agli Europei per stupire"

Basket Pozzecco verso Ucraina-Italia: "Non sarà una partita semplice" 16 ORE FA