Luka Doncic fosse un fenomeno generazionale, era ormai chiaro. Che fosse anche un mago è invece una piacevole scoperta recente, visto quanto combinato dallo sloveno durante gli 103-88) sull'Ungheria, un successo che ha consentito alla Slovenia di conquistare altri due punti e di restare imbattuta nel complicatissimo Gruppo B - comprendente, tra le altre, anche Francia, Germania e Lituania - Doncic ha illuminato pur giocando meno di 20'. Chefosse un, era ormai chiaro. Che fosseè invece una piacevole scoperta recente, visto quanto combinato dallo sloveno durante gli Europei 2022 . Nella vittoria () sull', un successo che ha consentito alla Slovenia di conquistare altri due punti e di restarenel complicatissimo Gruppo B - comprendente, tra le altre, anche Francia, Germania e Lituania -pur giocando meno di 20'.

Quasi a metà del 1° quarto, con la Slovenia avanti 11-2, il fenomeno dei Dallas Mavericks si è inventato una giocata da urlo. Dopo aver recuperato palla, Doncic ha infatti superato un avversario con un tunnel e poi ha alzato un alley-oop, in no-look, per il taglio a canestro di Vlatko Cancar (autore di 11 punti e 6 rimbalzi), il quale ha potuto inchiodare la schiacciatona per una delle migliori azioni di queste prime giornate di gara.

In meno di venti minuti giocati, Doncic ha messo a referto 20 punti (5/5 da due, 3/6 da tre), 7 rimbalzi, 7 assist, 1 recupero e 1 stoppata, flirtando così da vicino con una tripla-doppia che sarebbe storica a Eurobasket. Se l'obiettivo della Slovenia è quello di bissare l'incredibile oro ottenuto nell'edizione 2017, sicuramente la sua stella ha cominciato nel migliore dei modi per tentare di centrare tale risultato. Oltre alle giocate da highlight, il classe 1999 sta infatti risultando tremendamente efficace in qualsiasi situazione di gioco, seppur con minutaggio ridotto. Chi potrà fermarlo?

