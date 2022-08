Amedeo Tessitori è l'ultimo taglio deciso da coach Gianmarco Pozzecco nella composizione del roster a 12 che affronterà gli Europei di settembre e la seconda gara della finestra di agosto Tommaso Baldasso nel ruolo di 12esimo. è l'ultimo taglio deciso da coach Gianmarco Pozzecco nella composizione del roster a 12 che affronteràe la seconda gara della finestra di agosto per le qualificazioni ai Mondiali contro la Georgia , in programma sabato sera a Brescia. Il Poz ha confermato la formazione già vista in occasione della partita vinta contro l'Ucraina mercoledì pomeriggio , conservandonel ruolo di 12esimo.

La rinuncia all'unico vero centro di peso disegnerà una squadra moderna, molto dinamica, votata a un gioco offensivo rapido e di movimento, e a un sistema difensivo in grado di cambiare su ogni situazione di pick'n'roll. L'Italia giocherà riadattando Nicolò Melli nel ruolo di cinque, con Paul Biligha come rimpiazzo dalla panchina e la possibilità di utilizzare, sempre all'interno di quintetti molto dinamici, leggeri e capaci di aprire il campo, anche Danilo Gallinari e Achille Polonara.

Pro e contro della scelta? L'Italia avrà un'identità molto precisa, ritagliata su un modello molto estremizzato di pallacanestro contemporanea. Potrà correre e aprire il campo, e provare a sfruttare il contropiede come arma primaria. Il lato più oscuro della medaglia vede però il rischio di soffrire a rimbalzo e negli accoppiamenti contro squadre più fisiche, stazzate e in grado di esprimere una buona qualità di gioco anche a difesa schierata. Decisivo, come sempre, il sistema degli adattamenti.

