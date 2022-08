Danilo Gallinari, uno dei due giocatori della Nazionale di Pozzecco che militano in NBA e uno degli elementi di maggiore esperienza del gruppo azzurro, è stato costretto ad uscire a braccio accompagnato dai compagni in seguito ad un infortunio al ginocchio sinistro nel corso del quarto quarto della sfida – valida per le qualificazioni Mondiali 2023 – A meno di una settimana dallo start degli Europei, l’Italia trema per le condizioni di uno dei suoi leader tecnici., uno dei due giocatori della Nazionale di Pozzecco che militano in NBA e uno degli elementi di maggiore esperienza del gruppo azzurro, è stato costretto ad uscire a braccio accompagnato dai compagni in seguito ad un infortunio al ginocchio sinistro nel corso del quarto quarto della sfida – valida per le qualificazioni Mondiali 2023 – contro la Georgia , vinta dagli azzurri con il punteggio di 81-74 (qui il report ).

Il Gallo si è fatto male al ginocchio sinistro mentre rincorreva una palla in contropiede, movimento innaturale della gamba e corsa che si ferma sui tabelloni pubblicitari a bordocampo. La smorfia di Danilo, che fino a quel momento aveva realizzato 17 punti di cui ben 15 messi a referto nel solo terzo parziale, non promette nulla di buono: viene portato negli spogliatoi sorretto da due compagni e il PalaLeonessa è in piedi per lui. Davvero brutte immagini, che ammutoliscono il pubblico e fanno calare il gelo anche su tutta la panchina azzurra che teme di perdere una delle sue star per la rassegna continentale.

Domani accertamenti, Pozzecco in conferenza: "Prego per lui"

Gallinari, che ha lasciato il PalaLeonessa con il ginocchio sinistro fasciato dal ghiaccio e sostenuto dal compagno di squadra Pajola, nella giornata di domani si sottoporrà ad esami che appureranno la gravità di questa distorsione al ginocchio sinistro. La speranza è che possa essere un problema di poco conto, anche se le facce tirate di tanti elementi del clan azzurro non lasciano presagire buoni presagi. Tra i più provati ovviamente il ct azzurro Gianmarco Pozzecco, che ai microfoni di Eleven Sports e in seguito in conferenza stampa, non ha nascosto la sua preoccupazione per le condizioni della neo-ala dei Boston Celtics.

Spero e prego che Danilo non abbia nulla di grave. Stiamo parlando del giocatore più forte di tutti i tempi nella pallacanestro italiana. Era ed è un onore per me allenarlo

