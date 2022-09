Altissima tensione e ferocia agonistica nella sfida tra Italia-Serbia , gara valida per gli ottavi di finale degli Europei di basket 2022. Mentre in campo gli azzurri lottano su ogni pallone e riescono a tenere la scia nel punteggio di Jokic e compagni, finisce prima del tempo la partita in panchina di. L'allenatore della Nazionale riceve il secondo tecnico dagli arbitri quando mancano 4 minuti e 43 secondi al termine del terzo quarto, quando l'Italia insegue di 4 punti (61-57).