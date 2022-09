Basket

Europei di Basket - Gianmarco Pozzecco, la mia Nazionale: da giocatore a CT una vita in azzurro

EUROPEI BASKET - Alla vigilia di Eurobasket 2022, il coach degli azzurri Gianmarco Pozzecco racconta cosa vuol dire l’azzurro per uno come lui. Da giocatore e bandiera della Nazionale, a commissario tecnico e guida degli azzurri agli Europei. Il rapporto con i suoi ragazzi e con il suo staff, con un pensiero particolare per Charlie Recalcati, ecco la Nazionale del Poz.

