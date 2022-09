Poo po po po po poooo poo po’ sulle arcinote di “Seven Nation Army” dei White Stripes. A intonarlo a squarciagola sono stati i fortunati tifosi italiani presenti nella capitale tedesca per godersi una Sedici anni dopo le gloriose notte dell'Italia ai Mondiali di Calcio a Berlino rieccheggia il coro ‘’ sulle arcinote di “Seven Nation Army” dei White Stripes. A intonarlo a squarciagola sono stati i fortunati tifosi italiani presenti nella capitale tedesca per godersi una delle vittorie più impronosticabili e splendide della storia della pallacanestro azzurra . L’Italbasket di Gianmarco Pozzecco , entrava nell’ottavo di finale contro la Serbia del fenomeno NBA Nicola Jokic da vittima sacrificale ma giocando con cuore, attributi, attenzione ed immensa abnegazione sono riusciti a ribatare il pronostico e a strappare il pass per i quarti di finale.

Una vittoria maturata nel terzo quarto con un parziale spaziale propiziato dalle triple di Spissu, dall’intelligenza difensiva di Melli, dalle giocate siderali nelle due metacampo di Achille Polonara e dal solito incommensurabile apporto di Simone Fontecchio. Proprio il neogiocatore degli Utah Jazz è stato protagonista dell’azione simbolo di questa magnifica domenica berlinese: sull’88-78 per gli azzurri a meno di due minuti dallo scadere, Fontecchio senza paura stoppa a due mani il tentativo di Jokic e si fionda in contropiede dove con un sottomano da contorsionista trova il canestro e fallo che chiude il match e mette il punto esclamativo sull’impresa. Una giocata festeggiata con un urlo belluino e che emoziona tutti i tifosi azzurri a Berlino e davanti alla tv che si godono una serata in cui, come dice un noto slogan, c’è più gusto ad essere italiani.

Ad

Europei È un sogno! L'Italia rimonta dal -11 e batte la Serbia 94-86 UN' ORA FA

Pozzecco, la mia Nazionale: da giocatore a CT una vita in azzurro

Europei È un sogno! L'Italia rimonta dal -11 e batte la Serbia 94-86 UN' ORA FA