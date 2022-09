Basket

Italia-Estonia, Simone Fontecchio: "Contento di poter aiutare la squadra in ogni modo"

BASKET - Buona la prima per l'Italia, vittoriosa per 83-62 contro l'Estonia nella prima gara valida per gli Europei di basket: trascinatore è stato un Simone Fontecchio da 19 punti, 5 assist, 2 rimbalzi e 5/8 dal tiro da tre. Ecco le sue impressioni a fine gara.

00:00:27, un' ora fa