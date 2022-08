Svetislav Pesic ha tagliato Milos Teodosic che quindi non giocherà Eurobasket 2022 con la Serbia! A riportarlo è il sito Mozzart Sport secondo cui il 35enne playmaker della Virtus Segafredo Bologna non farà parte del roster che, oltre agli Europei, non giocherà due partite fondamentali nelle qualificazioni alla World Cup 2023, ovvero il 25 agosto contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo e tre giorni dopo contro la Turchia di Shane Larkin. Vero che la Serbia (reparto che conta anche l'ex milanese Nedovic e l'ex varesino Avramovic) e il Una notizia che ha del clamoroso arriva dai Balcani: il ctha tagliatoche quindi non giocheràcon la! A riportarlo è il sito Mozzart Sport secondo cui il 35enne playmaker dellanon farà parte del roster che, oltre agli, non giocherà due partite fondamentali nelle, ovvero il 25 agosto contro ladie tre giorni dopo contro ladi. Vero che la ha una stella del calibro di Vasilje Micic fra le guardie (reparto che conta anche l'ex milanesee l'ex varesino) e il due volte MVP NBA Nikola Jokic , però fa strano vedere un allenatore rinunciare ad un giocatore dell'esperienza e della classe del "Mago" di Valjevo.

Ad

Teodosic, che sostanzialmente è in nazionale da 15 anni e che ha saltato soltanto gli Europei 2017 e il Mondiale 2019 in Cina, può vantare due argenti, uno ai Mondiali 2014 in Spagna e uno alle Olimpiadi di Rio nel 2016: mai prima d'ora era stato tagliato dalla nazionale dopo solo pochi giorni di raduno e con sullo sfondo l'amichevole col Montenegro di sabato 13 a Belgrado.

Serie A Virtus Bologna: ufficiale il rientro di Gora Camara, mercato chiuso 03/08/2022 A 10:22

Chiaramente questa notizia che arriva dalla Serbia può essere positiva per la Virtus Segafredo Bologna che avrà una delle sue stelle fin dai primi giorni di raduno, previsto per fine agosto. Con una stagione lunga e faticosa alle porte, con anche l'Eurolega oltre al campionato, è certamente un bene avere Teodosic riposato e carico fin dall'inizio, senza le scorie di un Europeo, a maggior ragione considerati i 35 anni e la storia di infortuni che si porta dietro l'ex giocatore anche dei Los Angeles Clippers.

EuroCup Teodosic e Jaiteh nel miglior quintetto di Eurocup 07/05/2022 A 14:24