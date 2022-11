Victor Wembanyama. Il 18enne fenomeno del Metropolitans Levallois è protagonista della nettissima vittoria della Francia per 90-65 in casa della Lituania nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2023, risultato che permette proprio ai Bleus di agganciare i baltici al comando del girone K: per l'unicorno 20 punti in 24' (seduto per tutto l'ultimo quarto) con 9 rimbalzi e buone percentuali al tiro, 5 su 11 da due, 1 su 2 da tre e un perfetto 7 su 7 ai liberi. La grande attesa per l'esordio in nazionale maggiore è stata rispettata da. Il 18enne fenomeno delè protagonista della nettissima vittoria dellaperin casa dellanel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2023, risultato che permette proprio aidi agganciare i baltici al comando del girone K: per l'unicorno che sarà sicura prima scelta al Draft NBA 2023 una partita da(seduto per tutto l'ultimo quarto) cone buone percentuali al tiro,

LeBron James, ha firmato il primo canestro andando a correggere a due mani in schiacciata l'errore di un compagno per il 4-2, in generale i primi quattro canestri sono stati tutti in schiacciata, sfruttando al massimo l'apertura alare di oltre 240 centimetri, unita ad un altezza ben oltre i 220 che ha reso quasi impossibile tirare per i lituani quando c'era lui a difesa del canestro. Wembanyama, che si è preso anche la copertina dell'edizione odierna del quotidiano L'Equipe, chiude il primo tempo a 12 punti e ne aggiunge altri 8 nel terzo quarto dove insacca anche la prima e unica tripla della sua gara. Col risultato ampiamente archiviato il ct Vincent Collet, Bosnia Erzegovina. L'alieno, come l'ha definito, ha firmato il primo canestro andando a correggere a due mani in schiacciata l'errore di un compagno per il 4-2, in generale i primi quattro canestri sono stati tutti in schiacciata, sfruttando al massimo l'apertura alare di oltre 240 centimetri, unita ad un altezza ben oltre i 220 che ha reso quasi impossibile tirare per i lituani quando c'era lui a difesa del canestro., che si è preso anche la copertina dell'edizione odierna del quotidiano, chiude il primo tempo a 12 punti e ne aggiunge altri 8 nel terzo quarto dove insacca anche la prima e unica tripla della sua gara. Col risultato ampiamente archiviato il ct che è anche il suo coach al Levallois , decide di tenerlo seduto per tutto l'ultimo periodo in vista della gara di lunedì contro la

Nella Francia anche 21 punti con un solo errore al tiro per Sylvain Francisco e 15 con 8 rimbalzi in 19' per Damien Inglies, lungo visto anche in Italia a Capo d'Orlando in passato. Brutto tonfo invece per la Lituania nel fortino di Panevezys, campo di gioco del Lietkabelis: gli unici in doppia cifra con 14 punti sono il talento Marek Blazevic ed Eimantas Bendzius, alfiere della Dinamo Sassari da qualche stagione.

