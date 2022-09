Dopo averla battuta nel preolimpico dell'estate 2021, Gli azzurri superano la squadra di Nikola Jokic per 94-86 in quel di Berlino e accedono. Grandissima prova da parte degli uomini di Pozzecco, che dopo aver resistito alle sfuriate serbe, cambia marcia nel terzo quarto, proprio quando viene espulso il nostro allenatore . Sugli scudicon 22 punti econ 21, ma vanno in doppia cifra anche(19) e(16). Riviviamo insieme il meglio del match in tre minuti.