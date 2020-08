La rivoluzione digitale del basket continua su Eurosport con l'offerta integrale di Eurosport Player, che trasmetterà in diretta tutti i match di Serie A. La stagione debutta con la Eurosport Supercoppa 2020: la nuova formula vede impegnate tutte le squadre di serie A. Tutti i match su Eurosport Player, Final Four il 19 e 20 settembre a Bologna e finalissima in chiaro in esclusiva anche sul NOVE.

Eurosport e Lega Basket Serie A annunciano l’estensione della loro partnership che, per i prossimi due anni, consentirà a Eurosport Player di trasmettere tutte le partite del campionato italiano di Serie A (Regular Season e Playoff), della Coppa Italia e della Eurosport Supercoppa 2020. La primissima novità riguarda proprio quest’ultimo trofeo che prende il nome di Eurosport Supercoppa 2020 e sarà al via giovedì 27 agosto con la sfida Milano-Cantù, in una formula che prevede la partecipazione di tutti i club di serie A divisi in quattro gironi. Le squadre vincitrici dei gironi (tutti i match saranno live su Eurosport Player) si sfideranno il 19 e 20 settembre a Bologna nelle Final Four, con la finalissima trasmessa in diretta live anche sul Nove, il canale gratuito generalista del gruppo Discovery.

Gigi Datome, presentazione con l'Olimpia Milano

Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia: “Siamo impazienti di dare il via alla nuova stagione con la Eurosport Supercoppa 2020, un’ulteriore dimostrazione di quanto sia ormai forte il connubio tra basket e Eurosport. Siamo entusiasti del rinnovo della partnership con Lega Basket Serie A anche per le prossime due stagioni. Un accordo che consente al gruppo Discovery e a Eurosport di proseguire un percorso molto positivo e soddisfacente per l'intero movimento e che ha permesso a tutti i fan italiani di accedere alla più completa offerta di basket mai vista prima, con una modalità rivoluzionaria e innovativa. La scelta di continuare ad essere accanto a Lega Basket Serie A per i prossimi anni dimostra la volontà del gruppo Discovery di continuare ad investire in una disciplina in cui crediamo molto, che ha fatto crescere sensibilmente il numero di abbonati a Eurosport Player e la notorietà del brand Eurosport come casa del basket in Italia”.

Umberto Gandini, presidente Lega Basket Serie A:

In un momento in cui siamo impegnati a progettare una ripresa dell’attività che deve convivere con una situazione di emergenza, avere al fianco un partner come Eurosport è un ulteriore stimolo per la Lega e i suoi club oltre che una solida base di partenza. Con Eurosport cercheremo di consolidare l’importante lavoro delle ultime 3 stagioni avendo come obiettivo quello di raggiungere un sempre maggior numero di appassionati soprattutto delle nuove generazioni, fornendo un prodotto spettacolare e cercando di valorizzare i personaggi e le storie che la nostra Serie A è in grado di presentare.

Il nuovo accordo vedrà ancora al centro della grande offerta di basketEurosport Player, il servizio ott di Eurosport. Eurosport Player sarà l’unica piattaforma grazie alla quale si potranno vedere live tutte le partite del basket italiano con analisi, commenti a bordo campo e approfondimenti. Ma non finisce qui, i big-match del campionato saranno disponibili anche su Eurosport 2, il canale lineare del gruppo visibile anche sulla piattafoma Sky e Dazn.

Confermata la squadra di commentatori di Eurosport che vede Mario Castelli, Andrea Solaini e Niccolò Trigari con al commento tecnico Franco Casalini, Andrea Meneghin, Marco Mordente e Hugo Sconochini. A bordo campo preview dei match e commenti post-gara con Guido Bagatta e Giulia Cicchinè.

Ad arricchire l’offerta di basket di Eurosport Player, inoltre, anche per la prossima stagione sarà possibile seguire tutti i match di Eurolega, con un incontro a giornata live anche su Eurosport 2.

