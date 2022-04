Bahcesehir College - Unahotels Reggio Emilia 90-74

Unahotels Reggio Emilia che, 90-74 alla Ulker Sports Arena di Istanbul nella finale di ritorno e così è il Bahcesehir College a conquistare la Fiba Europe Cup 2021-22. La squadra allenata da Erhan Ernak è la prima dalla Turchia a vincere la competizione nata nel 2016, vinta in passato da Venezia e Sassari, e che ha visto come finaliste battute Varese, Avellino e stavolta proprio la Reggiana. La corsa della squadra di Attilio Caja si arresta proprio sul più bello, seppur contro una formazione più lunga, talentuosa ed esperta a livello continentale in alcuni elementi. Un match a fiammate nel primo tempo mentre nella ripresa è stato sempre nelle mani dei turchi, guidati dai 17 punti di Jamar Smith, nominato MVP della finale, dai 14 di Jones, e dai 12 a testa di Dekker e Black. Per la Unahotels ci sono 19 punti di Thompson, 19 con 11 rimbalzi di Strautins e 8 con 9 assist ma anche 7 perse di Cinciarini, in una serata dopo Reggio paga le 15 palle perse e 40% da due, contro il 61% abbondante dei padroni di casa. Non riesce purtroppo l'impresa allache, dopo la sconfitta per 92-69 nel match d'andata a Bologna , perde nettamentealla Ulker Sports Arena di Istanbul nella finale di ritorno e così è ila conquistare la. La squadra allenata daè la prima dallaa vincere la competizione nata nel 2016, vinta in passato da, e che ha visto come finaliste battutee stavolta proprio la. La corsa della squadra disi arresta proprio sul più bello, seppur contro una formazione più lunga, talentuosa ed esperta a livello continentale in alcuni elementi. Un match a fiammate nel primo tempo mentre nella ripresa è stato sempre nelle mani dei turchi, guidati dai 17 punti di, nominato MVP della finale, dai 14 di, e dai 12 a testa di. Per laci sono 19 punti di, 19 con 11 rimbalzi die 8 con 9 assist ma anche 7 perse di, in una serata dopopaga le 15 palle perse e 40% da due, contro il 61% abbondante dei padroni di casa.

Alla Ulker Sports Arena, la casa del Fenerbahce, la Unahotels parte forte e vola sull'8-6 con due bombe di Strautins. Il Bahcesehir risponde per le rime, 9 punti filati di Jones e un gancio di Savas per il 14-8, poi dopo la tripla di Cinciarini per il momentaneo 14-11 è uno show assoluto dei padroni di casa. La formazione di Attilio Caja va in tilt, non segna letteralmente più mentre i turchi crivellano la retina da ogni posizione, soprattutto Jamar Smith prende fuoco, segna 8 punti di fila e fa +14 sul 25-11. Addirittura la formazione di Ernak arriva sul 30-11, +19, chiuso da una schiacciata di Solomon. La Reggiana ha un sussulto prima della pausa grazie a Thompson e va alla prima pausa sotto 30-16. La gara vive di fiammate anche nel secondo periodo e stavolta tocca alla Unahotels: parziale di 15-0 (20-0 considerando il finale di primo periodo, ndr) coi canestri di Baldi Rossi, Starutins e Crawford, e sorpasso sul 31-30 firmato dalla schiacciata di Johnson in alley-oop. Il Bahcesehir si risveglia dopo un torpore di 6', torna a +6 con Baygul e Smith, poi a +9 sul 43-34 coi liberi di Baygul e Candan. All'intervallo è 43-37 per la bomba sulla sirena di Johnson dall'angolo su uno dei 6 assist di Cianciarini.

La ripresa si apre con un break di 6-0 dei turchi che tornano a +12, Thompson, Johnson e Hopkins provano a tenere a galla la Unahotels che risale fino a -8 (56-48), però la distanza rimane attorno alla doppia cifra dopo le schiacciate di Dekker e Yilmaz, e al 30' è 64-56 per il Bahcesehir, un +8 frutto anche di tre liberi di Thompson, anche se per gli ospiti c'è la tegola dei 4 falli di Cinciarini già nel terzo quarto. La musica non cambia nell'ultimo quarto, i padroni di casa hanno un margine rassicurante, oltre al +3 dell'andata, e si limitano a rispondere ai tentativi di rimonta della Unahotels. Le schiacciata di Dekker e Black valgono il nuovo +10, Ozmizrak e Dekker replicano alle triple di Strautins e Cinciarini, poi è Black a segnare il runner del +15 sul 79-64 a 4' dal termine che sostanzialmente chiude il discorso. Negli ultimi minuti il Bahcesehir dilaga e arriva fino a +19 sul 90-71 con le bombe di Jones, Dekker e Jamar Smith. Il finale è 90-74, una punizione forse troppo dura per la Reggiana ma non c'è dubbio che i turchi abbiano vinto con merito questa doppia finale.

Bahcesehir : Jones 14, Hall 2, Ozmizrak 7, Baygul 6, Smith 17, Dekker 12, Savas 5, Black 12, Solomon 4, Candan 7, Yilmaz 4, Ozdemir. All. Ernak.

Reggio Emilia: Thompson 19, Hopkins 9, Baldi Rossi 8, Strautins 19, Crawford 2, Cinciarini 8, Johnson 9, Larson, Colombo ne, Soliani ne. All. Caja.

Albo d'oro

2021 - Ironi Ness Ziona (ISR)

2020 - non assegnato

2019 - Dinamo Sassari (ITA)

2018 - Umana Reyer Venezia (ITA)

2017 - Nanterre 92 (FRA)

2016 - Fraport Skyliners (GER)

