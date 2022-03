80-75 dopo il -3 dei tempi regolamentari che propone, ribaltato, 68-71). Serve un overtime per domare in maniera definitiva i polacchi del Legia Varsavia, ma la UnaHotels Reggio Emilia può festeggiare la qualificazione alle semifinali di FIBA Europe Cup. La squadra di coach Attilio Caja chiude la pratica con il punteggio finale didopo ildei tempi regolamentari che propone, ribaltato, lo stesso score della gara d'andata ).

Bakken Bears, che a sua volta ha eliminato i rumeni dell'Oradea. La gara di andata è in calendario per mercoledì 30 marzo in Danimarca, mentre Reggio Emilia disputerà il ritorno in casa mercoledì 6 aprile. Nell'altra semifinale si sfideranno invece i turchi del Bahçesehir e gli olandesi dello ZZ Leiden. La formula si basa sulla differenza canestri tra andata e ritorno. La Reggiana affronterà ora la formazione danese del , che a sua volta ha eliminato i rumeni dell'Oradea. La gara di andata è in calendario per mercoledì 30 marzo in Danimarca, mentre Reggio Emilia disputerà il ritorno in casa mercoledì 6 aprile. Nell'altra semifinale si sfideranno invece i turchi dele gli olandesi dello. La formula si basa sulla differenza canestri tra andata e ritorno.

Andrea Cinciarini trascina ancora una volta la UnaHotels con una doppia-doppia da 15 punti e 12 assist. Doppia cifra anche per Tyler Larson (12) e per Osvaldas Olisevicius (12 in uscita dalla panchina). Per il Legia, inutili i 23 di Robert Alfonzo Johnson Jr. e i 10 di Lukasz Koszarek, vecchia conoscenza del campionato italiano.

UnaHotels Reggio Emilia - Legia Varsavia 80-75 OT

Reggio Emilia : Cinciarini 15, Larson 12, Strautins 6, Johnson 9, Hopkins 2; Thompson, Crawford 4, Olisevicius 12, Baldi Rossi 8. N.e.: Soliani, Colombo. All.: Caja.

: Cinciarini 15, Larson 12, Strautins 6, Johnson 9, Hopkins 2; Thompson, Crawford 4, Olisevicius 12, Baldi Rossi 8. N.e.: Soliani, Colombo. All.: Caja. Legia: Johnson Jr 23, Kulka 3, Cowels 17, Koszarek 10, Wyka 2; Abdur-Rahkman, Kaminski 5, Kemp 2, Skific 6. N.e.: Didier-Urbaniak. All.: Kaminski.

