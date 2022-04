Unahotels Reggio Emilia - Bahcesehir College 69-72

Tutto ancora aperto nella finale di Fiba Europe Cup dopo la sfida d'andata, vinta 72-69 dal Bahcesehir College contro la Unahotels Reggio Emilia in una Unipol Arena di Bologna gremita da circa 3500 spettatori. La squadra di Attilio Caja, sempre priva di Candi e Olisevicius, costruisce una clamorosa rimonta nel quarto periodo da -19 (47-66), ma negli ultimi secondi Strautins si fa stoppare da Jones la tripla del possibile pareggio. Mercoledì prossimo 27 aprile, alle ore 19 a Istanbul, la Reggiana avrà comunque la chance di provare a mettere le mani sul trofeo con un successo di 4 o più punti (col +3 sarebbe overtime).

Per Reggio Emilia, che torna ad una finale europea dopo il trionfo nella Eurochallenge 2014, il migliore è ancora una volta Andrea Cinciarini con 20 punti e 9 assist mentre Justin Johnson ne aggiunge 16; ci sono anche i 9 di Thompson, gli 8 con 8 rimbalzi di Strautins e i 6 di Hopkins. Per il Bahcesehir, che chiude col 70% da due ma con un pessimo 8 su 15 ai liberi (18 su 22 in lunetta ma 43% da due per Reggio, ndr), ci sono quattro giocatori in doppia cifra: 12 punti con 2 stoppate per Jamal Jones, 11 a testa per Jamar Smith e Ozmizrak, e 10 per Sam Dekker.

La gara della Unipol Arena è equilibrata in avvio, Baldi Rossi mette la bomba dell'11-10, poi alla prima pausa è 19-18 per il Bahcesehir. La musica non cambia nel secondo quarto, è un continuo botta e risposta: nel finale i turchi trovano un paio di lampi con Smith e Dekker, e vanno all'intervallo avanti 40-34. La ripresa si apre col pareggio della Unahotels sul 43-43 con le bombe di Cinciarini, Hopkins e Thompson, i turchi però rispondono alla grande e scappano via: terrificante parziale di 24-3 con Dekker, Smith e le bombe sganciate da Ozmizrak, e massimo vantaggio sul 66-47, +19, a inizio ultimo periodo.

Sembra finita, ma Reggio Emilia riordina le idee e risale piano piano. Davanti anche al presidente federale Gianni Petrucci, sono Cinciarini, Baldi Rossi e Strautins a firmare un controparziale di 21-3 che vale il -1 sul 68-69, chiuso da due liberi del "Cincia". Lì Baygul mette una bomba pesantissima per il +4 del Bahcesehir, Cinciarini fa -3 dalla lunetta e poi Reggio ha l'ultima occasione, ma Jones stoppa Strautins e chiude il discorso, almeno per la gara d'andata.

Reggio Emilia : Thompson 9, Hopkins 6, Baldi Rossi 5, Strautins 8, Crawford 5, Cinciarini 20, Johnson 16, Larson, Colombo ne, Soliani ne. All. Caja.

: Thompson 9, Hopkins 6, Baldi Rossi 5, Strautins 8, Crawford 5, Cinciarini 20, Johnson 16, Larson, Colombo ne, Soliani ne. All. Caja. Bahcesehir: Jones 12, Hall 6, Ozmizrak 11, Baygul 4, Smith 11, Dekker 10, Savas, Black 2, Solomon 9, Candan 7, Yilmaz, Ozdemir ne. All. Ernak.

