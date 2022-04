Unahotels Reggio Emilia - Bakken Bears 92-72

Unahotels Reggio Emilia che travolge 92-72 i Bakken Bears, finale di FIBA Europe Cup contro i turchi del Bahcesehir College. I biancorossi allenati da Attilio Caja ritrovano una finale europea dopo la EuroChallenge vinta nel 2014 nella Final Four del PalaDozza di Bologna con Andrea Cinciarini MVP, lo stesso "Cincia" che domina la semifinale di ritorno coi Bears con una prova monstre da 15 punti e 18 assist, 9 dei quali già nel primo periodo. Un quarto letteralmente dominato dalla Reggiana che chiude sul 31-10 con sei triple a segno e sostanzialmente archivia la pratica, con i vari Strautins, Larson, Hopkins e Baldi Rossi che banchettano sugli inviti di Cinciarini. Missione compiuta per lache travolge ribalta il 74-72 patito in Danimarca e conquista il pass per lacontro i turchi del. I biancorossi allenati daritrovano una finale europea dopo lavinta nelnella Final Four del PalaDozza di Bologna con, lo stesso "Cincia" che domina la semifinale di ritorno coicon una prova monstre da, 9 dei quali già nel primo periodo. Un quarto letteralmente dominato dallache chiude sul 31-10 con sei triple a segno e sostanzialmente archivia la pratica, con i variche banchettano sugli inviti di

Da lì è un monologo della Unahotels che tiene costantemente a distanza di sicurezza i Bakken Bears: la formazione ospite arriva un paio di volte a -16 coi canestri del kenyano Ongwae e dell'americano Evans, ma all'intervallo è 55-37, poi in avvio di terzo quarto gli ospiti fanno -15 sempre con Ongwae (57-42), però Reggio non perde mai la bussola e con Johnson dall'arco e con Hopkins innescato da Cinciarini, torna a +21 al 30', 77-56. Nell'ultimo periodo la musica non cambia, il margine resta attorno ai 20 punti e così al suono della sirena conclusiva può esplodere la gioia dei biancorossi. Oltre alla "doppia doppia" di Cinciarini, la Reggiana ne ha un'altra con Johnson, 16 con 11 rimbalzi, mentre Hopkins e Crawford aggiungono 15 e 14 punti rispettivamente.

La finale sarà contro i turchi del Bahcesehir College allenato da Erhan Ernak che ha battuto nell'altra semifinale gli olandesi del Leiden: vittoria 77-71 all'andata, bis per 90-82 al ritorno con 24 punti di Ozmizrak e 16 di Sam Dekker, ex Rockets e Clippers in NBA. Il Bahcesehir è formazione esperta che può contare sul centro turco Oguz Savas e sulle guardie americane Langston Hall, visto anche in Italia con Pistoia e Cantù, e Jamar Smith, MVP dell'Eurocup l'anno scorso con l'Unics Kazan.

La Reggiana giocherà l'andata mercoledì 20 aprile alla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul mentre il ritorno sarà una settimana dopo, mercoledì 27 aprile alla Unipol Arena di Bologna. La formazione di coach Caja va a caccia del secondo titolo continentale nella storia del club dopo la già citata EuroChallenge del 2014.

: Hopkins 15, Strautins 12, Cinciarini 15, Johnson 16, Larson 8, Thompson 4, Baldi Rossi 8, Crawford 14, Colombo, Carta. All. Caja. Bakken Bears: Evans 11, Jukic 4, Harris 5, Taylor 15, Ogungbemi-Jackson 10, Diouf 9, Ongwae 14, Laerke, Sahlertz, Harbo, Mollgaard. All. Sommer.

