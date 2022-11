Spagna dopo un tempo supplementare Italia verso il Mondiale del 2023 in Asia. Infatti, basterà un successo contro la Georgia alla Tbilisi Arena (lunedì 14 novembre alle 16, ora italiana) per staccare il pass per la World Cup FIBA: questo Georgia, ma comunque davanti per gli scontri diretti. La sconfitta di Pesaro contro ladopo un tempo supplementare è un boccone amaro da digerire come è venuta ma non complica troppo il cammino dell'verso il. Infatti, basterà un successo contro laalla Tbilisi Arena (lunedì 14 novembre alle 16, ora italiana) per staccare il pass per la: questo in virtù del successo dell'andata a Brescia per 91-84 visto che, anche in caso di doppia sconfitta nella finestra di febbraio, gli azzurri potrebbero essere al massimo agganciati dalla, ma comunque davanti per gli scontri diretti.

Al momento l'Italia è a 12 punti alle spalle della Spagna con 13 mentre la Georgia è a 11 con l'Islanda: visto che la FIBA assegna 2 punti per la vittoria e 1 per la sconfitta, con un successo a Tbilisi gli Azzurri salirebbero a 14 mentre la Georgia a 12; un +2 importante in vista di febbraio dato che, anche con due sconfitte contro Ucraina in casa e Spagna fuori, l'Italia salirebbe almeno a 16 e i georgiani potrebbero al massimo arrivare proprio a 16 con un doppio successo, ma indietro per l'eventuale doppio ko nello scontro diretto.

La Spagna di Sergio Scariolo, che gioca alle 20.30 in casa contro i Paesi Bassi di Maurizio Buscaglia, già eliminati, si qualifica al Mondiale con una vittoria, ma anche con una sconfitta se anche Georgia e Islanda perdono. Guardando gli altri gironi, sono già alla World Cup FIBA 2023Finlandia, Lettonia e Germania.

La classifica del girone L

Squadra Punti Giocate Vittorie Sconfitte SPAGNA 13 7 6 1 ITALIA 12 7 5 2 GEORGIA 11 7 4 3 ISLANDA 11 7 4 3 UCRAINA 9 7 2 5 PAESI BASSI 7 7 0 7

* al Mondiale vanno le prime 3 | Paesi Bassi già eliminati

Il calendario dell'Italia

24 agosto

Georgia-Paesi Bassi 77-66

Ucraina-Italia 89-97

Spagna-Islanda 87-57

27 agosto

Paesi Bassi-Spagna 64-86

Italia-Georgia 91-84

Islanda-Ucraina 91-88 d1ts

11 novembre

Paesi Bassi-Ucraina 77-96

Islanda-Georgia 85-88

Italia-Spagna 84-88 d1ts LIVE | REPORT

14 novembre

Ucraina-Islanda (ore 15.00)

Georgia-Italia (ore 16.00)

Spagna-Paesi Bassi (20.30)

23 febbraio

Islanda-Spagna

Paesi Bassi-Georgia

Italia-Ucraina

26 febbraio

Ucraina-Paesi Bassi

Georgia-Islanda

Spagna-Italia

Georgia - Italia: quando e dove vederla

La sfida tra Georgia e Italia, quarta gara degli Azzurri nel gruppo L delle qualificazioni ai Mondiali del 2023 in Asia, si giocherà lunedì 14 novembre, alle ore 16:00, sul parquet della Tbilis Arena. La sfida sarà visibile in TV su RaiTre (commento di Maurizio Fanelli e Sandro De Pol), Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina), mentre in LIVE-Streaming su NOW TV ed ELEVEN Sports (commento di Matteo Gandini e Paolo Lepore). Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale dell'incontro e commenti post-gara.

