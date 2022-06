Basket

Gianmarco Pozzecco, lacrime di commozione alla presentazione da nuovo ct dell'Italbasket

NAZIONALE ITALIANA - Gianmarco Pozzecco non è riuscito a trattenere l'emozione nel giorno della sua presentazione ufficiale nelle vesti di neo commissario tecnico della Nazionale Italiana di basket. Dopo aver spiegato quanto abbia sofferto da giocatore per la maglia azzurra, il Poz non ha trovato le parole faticando a trattenere lacrime e commozione. "Sei un vero uomo" il messaggio di Petrucci.

00:01:03, 27 minuti fa