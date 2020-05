Gianni Petrucci: "Vorrei ripartire a ottobre, non possiamo aspettare oltre"

Dal nostro partner OAsport.it

Il basket italiano si è fermato per l’emergenza sanitaria, ma l’intenzione del Presidente della FIP, Gianni Petrucci, è quella di ricominciare la stagione dopo l’estate. Il numero uno della pallacanestro azzurra, come riporta Il Messaggero Veneto, ha parlato della possibile ripresa: “Aspetto che le leghe di serie A e A2 ci facciano le loro proposte su come ripartire. C’è un consiglio federale giovedì e approfondirò il discorso. Io dico che non possiamo aspettare novembre o dicembre. Dobbiamo partire verso settembre/­ottobre, ma questa è una mia idea”.

Petrucci ha fatto anche un parallelo con gli altri sport di squadra: “All’inizio ci era stato detto che calcio, basket e presumo anche pallavolo ripartiranno a porte chiuse. Per noi che non abbiamo grandi diritti televisivi come il calcio, ma abbiamo pochi milioni, è un grosso handicap. Però dobbiamo pensare anche alla concorrenza. Se questi sport popolari non ripartissero, non dico che sarebbe “mors tua, vita mea”, ma c’è una concorrenza di altri sport altrettanto importanti”

Il Presidente della FIP lancia la sua proposta: “La mia idea personale è di ripartire a ottobre a porte chiuse, con Coppa Italia o qualcosa di interessante che ci proporrà la LBA”.

